El Distrito de Churriana en Málaga celebra el sábado 'La noche se hace arte' con más de 20 actividades culturales

Presentación de 'La noche se hace arte' de la barriada de Churriana. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Distrito de Churriana en Málaga celebrará este sábado, 19 de septiembre, una nueva edición del encuentro cultural 'La noche se hace arte', que ofrecerá más de 20 actividades y talleres artísticos gratuitos dirigidos a todos los públicos.

El concejal delegado del distrito de Churriana, Borja Vivas, ha presentado este lunes la programación de la novena edición del evento, organizado por la Junta Municipal de Distrito con la participación de una veintena de colectivos y particulares.

El programa cuenta con la colaboración del Área de Medioambiente a través de 'Málaga cómo te quiero!?', y busca convertir los espacios públicos de Churriana en escenarios para la creación artística y la convivencia vecinal.

Como ha detallado el concejal, la jornada comenzará a las 19,30 horas con la inauguración de 'La Fiesta de la Imaginación' en el patio de la Junta de Distrito, mientras que las actividades se desarrollarán desde las 20,00 horas en distintas calles y plazas de Churriana.

La programación incluye actuaciones musicales, espectáculos, exposiciones, artesanía, talleres y diferentes propuestas de participación vecinal. Entre ellas figuran actuaciones de Sonso Sister, Capoeira, Aura Jazz Cuarteto, Alma Viva y un recital lírico a cargo de Pedro Barrientos y Francisco Javier Moreno.

También habrá magia, a cargo de Juan Garrido, una propuesta de pompas visuales de Jony Macarrony, la performance 'Imagine Rave' y el espectáculo 'Una Noche para soñar', que se celebrará a las 22,00 horas en el patio de la Junta de Distrito con la colaboración de Symphonyc Riot.

Asimismo, la Banda de Cornetas y Tambores Lágrimas de Dolores realizará un desfile a partir de las 20,00 horas por distintas calles del distrito, con salida desde la plaza de San Antonio Abad y llegada a la plaza de La Higuereta. La jornada concluirá con un concierto del grupo Ziryab a partir de las 23,00 horas en la plaza de La Inmaculada.

Entre las 19,30 y las 23,00 horas, distintos espacios del distrito acogerán exposiciones y talleres vinculados a la temática de 'La Fiesta de la Imaginación'. Entre las propuestas figuran muestras de artesanía, crochet, ilustración, cómic y manga, cerámica y guitarrería, además de instalaciones artísticas y actividades de divulgación.

Los jardines Gerald Brenan concentrarán parte de la programación, con exposiciones y artistas trabajando en directo, así como propuestas sobre el arte del barro y el aloe, manualidades y un mural denominado 'Imagina donde vives'.

También se desarrollarán actividades en la calle Flor, la calle San Fernando, la plaza de la Cruz, la calle Gabriel Miró, el paseo Grice Hutchinson y la plaza de la Higuereta, donde se instalará un photocall entre las 20,00 y las 21,30 horas, con temática del universo de Star Wars a cargo de la asociación la Legión 501.