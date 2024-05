El distrito de Cruz de Humilladero de Málaga celebra su XXV Semana Cultural del 19 al 26 de mayo

MÁLAGA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La XXV Semana Cultural del Distrito de Cruz del Humilladero se celebrará del 19 al 26 de mayo con actividades culturales, deportivas y de ocio para todos los públicos, como la Cruz se viste de Moda, la III Ruta de la Tapa, la III Noche de la Primavera y la Cruz se viste de Fiesta.

La concejala del distrito, Teresa Porras, ha presentado este martes la edición de este año acompañada por representantes de los colectivos y entidades que participan en la organización de las distintas actividades programadas.

Esta edición de la Semana Cultural de Cruz de Humilladero contará con casi una veintena de propuestas entre las que se encuentran el día del deporte, un desfile de moda, talleres, y diversas actuaciones de teatro, baile y coros rocieros, entre otros.

Igualmente, la Biblioteca Pública Manuel Altolaguirre volverá a albergar actividades con visitas escolares, cuentacuentos, un encuentro con la autora de libros infantiles Ayes Tortosa y los conciertos del Coro Joven de Málaga y otro de música de cine.

Asimismo, el 24 de mayo se celebrará la III Noche de Primavera en el parque San Rafael y del 23 al 25 de mayo se podrá participar en la III Ruta de la Tapa, organizada por la Junta de Distrito en colaboración con el sector hostelero, en la que participan 12 establecimientos.

Como en años anteriores, para finalizar la Semana Cultural se ha organizado la actividad 'La Cruz se viste de Fiesta' los días 25 y 26 de mayo en la calle Conde de Guadalhorce, con la muestra de asociaciones en la que se expondrán los trabajos realizados por los colectivos del distrito. El domingo 26 de mayo, además, se realizará el almuerzo vecinal.

DÍA DEL DEPORTE

El domingo 19 de mayo será el día en que el distrito se llenará con todo tipo de actividades deportivas con torneos de fútbol, baloncesto, pádel, ajedrez y petanca, exhibiciones y la XIV carrera multicultural.

Así, desde las 9 de la mañana habrá torneo de baloncesto infantil 'M4 Sport'; torneo de baloncesto mini basket 'M4 Sport'; torneo de baloncesto 3x3 en el CEIP Hans Christian Andersen; y XIV Carrera Multicultural.

Desde las 10,00 horas se celebra una exposición de capoeira; un torneo de ajedrez; y a las 11.00, una clase de zumba; a las 11.30, torneo de fútbol benjamines en el campo Malaka; a las 12.00, circuito funcional; a las 13.00, yoga; y a las 18.00 horas, torneo de petanca en calle Poeta Muñoz Rojas.

III RUTA DE LA TAPA

La III Ruta de la Tapa de Cruz del Humilladero se desarrollará durante los días 23, 24 y 25 de mayo y en ella participarán 12 establecimientos de la zona: Freiduría Moya, Los Villares, Taberna Los 13, Cafetería Bar Quintana, Restaurante Reyes, El Tux Biergärten, Casa Lobato, La Pluma El Nido, Café-Bar Capricho's, El Parque Casa de Tapas, La Madrileña y Vermutería Los Tilos.

Los vecinos podrán hacerse con su 'tapaporte' en cualquiera de los bares y restaurantes participantes a medida que realizan el recorrido para que sean sellados como justificante de haber asistido a la degustación y donde podrán anotar la tapa que más le haya gustado. Posteriormente, se sortearán premios entre los participantes.

III NOCHE DE LA PRIMAVERA Y RESTO DE PROGRAMACIÓN

El viernes 24 de mayo a partir de las 18 horas se realizará la tercera edición de la Noche de la Primavera en el Parque San Rafael. La programación incluye actividades infantiles, talleres, exhibiciones de yoga, bailes latinos y gimnasia, además de los conciertos musicales de la Banda de Música de Cruz del Humilladero y la Orquesta A-Compás.

En cuanto a la programación en general de la semana cultural, cabe destacar que de lunes a viernes habrá exposición de talleres y manualidades en el Centro de Servicios Sociales que se puede visitar en horario de mañana y tarde; y se celebrará la yincana fotográfica 'Descubre tu Barrio'.

El domingo 19 de mayo se celebrar el Día del Deporte desde las 9 horas; y el lunes 20 se celebra la actividad deportiva '¿Quedamos?' y, por la tarde se abre al público la cruz de mayo y el mercadillo solidario en el centro de Servicios Sociales.

El martes por la mañana se celebra el XVI Maratón de cuentos en la Biblioteca Municipal Manuel Altolaguirre; a mediodía, un concurso de cocina en el centro de Servicios Sociales; y por la tarde, un taller de iniciación a la petanca, y 'Ecopoética'. A las 18 horas actúa el coro joven de Málaga en la biblioteca Manuel Altolaguirre y se celebra la muestra de teatro en el Centro Cultural Renfe.

El miércoles 22 de mayo por la tarde el centro de Servicios Sociales acoge un concurso de talentos, y se celebra un taller de pasta artesanal en calle Reboul, además de la continuación de la muestra de teatro en el centro cultural Renfe y del taller de iniciación a la petanca.

El jueves 23 de mayo arranca la Ruta de la Tapa; por la mañana se celebra el taller 'Tu móvil, una herramienta útil' en la sede de la asociación de vecinos La Cooperación; y un encuentro con la autora Ayes Tortosa en la biblioteca Manuel Altolaguirrre. Ya por la tarde habrá un taller rally fotográfico en ACP, y continua el taller de petanca y la muestra de teatro. A las 19.30 horas se celebra 'La cruz se vista de moda' organizada por los comerciantes del distrito con la participación de negocios del centro comercial abierto; y a las 20.30 horas, concierto de música de cine en la biblioteca.

El viernes, además de la Ruta de la Tapa, por la mañana habrá torneos de Warhammer Fantasy, Flames of War y Bloody Bowl en la sede de La Cooperación; un paseo saludable organizado por Alcer; y un cuentacuentos en la biblioteca. Ya por la tarde, a las 16 horas, arranca un taller de pintura en miniatura en La Cooperación, la actividad deportiva '¿Quedamos?'; y a partir de las 18,00 horas, la Noche de la Primavera.

El sábado 25 se celebra el XVI Día de la Bicicleta desde las 11, y a esa hora y a las 12 en la biblioteca, 'Storytime: the world's worst witch a cargo de Kids and Us; a las 12, concentración de coches antiguos en calle Fernández Fermina, y a esa misma hora 'La cruz se viste de fiesta' en calle Conde de Guadalhorce.

El sábado desde las 12 a las 14.30 horas se celebra la muestra de asociaciones con la participación de Romero y Jara (AJP Campos de Laurel); Castañuelas (AJP Juan Sánchez Salado); La Alegría de Guadalmedina (AJP Guadalmedina); Estrellitas y Ritmos Búlgaros (Asociación Málaga Bulgaria 2010); Coro Pama (Asociación Parkinson); Coro Jazmines (AJP Antonio Martelo); Castañuelas (AJP Antonio Martelo); Coro Amigos del Compás (AV Carranque); y Coro Aires de Renfe (Centro Cultural Renfe). A las 15 horas actúa la orquesta A-Compás.

La muestra se vuelve a celebrar por la tarde, de 17.45 a 21.00 horas con Grupo de Baile Barvinok (colegio ucraniano de Málaga); Zumba y Zumba Kids (Asociación Mujeres García Grana); Danza y Cultura Oriental (Amalac); Castañuelas (AAVV Camino de Antequera); Coro Acifg ; Baile Regional (AJP Los Alegres); Orobroy, Achilipi, Cascanueces, Dance y Baby Dance (AA.VV. Tiro de Pichón); Capricho Andaluz (Centro Cultural Renfe). A las 21.30 horas actúa Tamara Jerez.

Por último, el domingo 26 a las 11.30 horas habrá una misa rociera con el coro Casa de Álora en la iglesia de la Asunción; ya las 11.30 horas la muestra de asociaciones acoge a 'Alboroto', 'Baile Regional' (AVV Carranque); coro Los Laureles (AJP Campos de Laurel); 'Baile de Salón' (AJP Baile de Salón); 'Baile Regional' (AJP Antonio Martelo). A las 12.30 horas será la bendición de la Cruz de Mayo con la actuación del coro Guadalmedina; y a las 14.15 horas, la entrega de premios, almuerzo vecinal y actuación de la orquesta A-Compás.