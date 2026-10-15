Dos detenidos por intentar robar en el interior de una vivienda en Rincón de la Victoria (Málaga)

Policía Local de Rincón de la Victoria, Málaga. - AYUNTAMIENTO RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Rincón de la Victoria (Málaga) ha detenido a dos presuntos autores de un robo en el interior de una vivienda de la localidad malagueña. Según han informado las autoridades a través de una nota, los detenidos cuentan con un largo historial de antecedentes.

Las detenciones se produjeron el pasado 8 de octubre, cuando los agentes recibieron un aviso a través del servicio de emergencias 112 alertando de la incidencia.

Una vez desplazados al domicilio, los agentes localizaron a uno de los detenidos en su interior con una importante cantidad de dinero en efectivo. Asimismo, intervinieron una herramienta especializada para la apertura de cerraduras.

En la vivienda también se observaron indicios compatibles con un posible acceso forzado, entre ellos daños en la cerradura y diversos enseres fuera de su lugar.

De igual modo, los agentes encontraron varias joyas en la escalera del inmueble, que fueron reconocidas posteriormente por la propietaria de la vivienda, contribuyendo así al esclarecimiento de los hechos.

Una vez detenidos, ambos fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y la elaboración del atestado, quedando los hechos a disposición de la autoridad judicial competente.

Finalmente, la Policía Local de Rincón de la Victoria ha agradecido la colaboración ciudadana para localizar a los responsables, y ha recordado la importancia de comunicar cualquier circunstancia sospechosa a los servicios de emergencia, ya que "la rápida comunicación de este tipo de situaciones resulta fundamental para facilitar la actuación policial, prevenir delitos y contribuir al esclarecimiento de los hechos", ha finalizado.