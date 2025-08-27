La 7 edición de 'La Velá' llegará a Istán (Málaga) los días 29 y 30 de agosto

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Istán celebrará la séptima edición de su festival nocturno 'La Velá' los días 29 y 30 de agosto. Este evento cultural se celebra desde 2019 y cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa la diputada provincial Sandra Extremera junto al alcalde de Istán, José Miguel Marín, quienes han destacado la "originalidad" de este evento, ya que las actuaciones musicales se celebran "a la luz de las velas y con el acompañamiento del sonido del agua en distintos lugares emblemáticos del municipio".

En este sentido, Extremera ha recordado "la importancia de apoyar estos eventos tan singulares que se convierten en foco de atracción turística y contribuyen al desarrollo económico del municipio y de la comarca de la Sierra de las Nieves".

Por su parte, el alcalde ha explicado que 'La Velá' de Istán busca dar a conocer los "encantos naturales" de esta localidad malagueña, además de ser "un evento donde los habitantes del municipio se vuelcan en la organización del evento y adornan las casas y calles con flores y luces2.

PROGRAMACIÓN

Así, han informado de que 'La Velá' comenzará este viernes, 29 de agosto, a las 20.00 horas y estará protagonizada por el violinista Alex Choi, que actuará en el mirador natural de Las Herrizas, desde el que se divisa el pantano de Río Verde. Posteriormente, a las 23.00 horas, lo hará en calle Marbella.

A las 21.30 horas, el grupo Boehm Clarinet Quartet será el encargado de amenizar el ambiente en el mirador de la Casa de la Juventud. Asimismo, un grupo de mariachis actuará en la calle Marbella desde las 21.45 horas y, a partir de las 23.15 horas, estará en la fuente y lavadero El Chorro. La voz de 'Rosalía La Lía' será la encargada de animar al público a partir de las 22.00 horas en la plaza de El Pozo.

En la Torre del Escalante, situada en el corazón del núcleo urbano y en su parte más alta, los asistentes "podrán disfrutar de un recital de piano y voz". Será a las 22.30 horas en la plaza del municipio, donde se encuentra ubicada la Iglesia de San Miguel, actuará 'Il sono', grupo formado por tres voces masculinas, a las 22.45 horas.

La jornada terminará en la plaza de Andalucía, frente al Ayuntamiento, con un concierto de la cantante y compositora española Carmen París, que dará comienzo a partir de las 00.30 horas.

El sábado 30 de agosto la música ocupará a las 21.30 horas el Mirador de la Juventud con el directo de Redwolf, mientras que en El Chorro, a las 22.15 horas, actuará un cuarteto viento.

Casi al mismo tiempo, a las 22.30 horas, el humorista Diego Magdaleno llegará al Altillo y a las 22.45 horas, la plaza del pueblo se impregnará de jazz con Adriano Santos.

La Torre de Escalante abrirá sus puertas este día a las 23.15 horas para acoger a 'Voces del Musical', mientras que Redwolf reaparecerá en la calle Marbella a las 23.30 horas. Así, en la plaza de Andalucía pondrá el broche con el concierto de 'Los Barrieros del Sur', a las 00.45 horas.

"'La Velá' no es solo una propuesta cultural, sino una experiencia completa que reúne arte, patrimonio, naturaleza y hospitalidad, en definitiva, una cita obligada para quienes aprecian la cultura en su expresión más auténtica, cercana y transformadora", ha concluido Marín.