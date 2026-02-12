Eduardo Ruiz activa el Servicio de Orientación Jurídico Laboral ante la crisis climática y ferroviaria

Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz Vegas. - CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha celebrado el pleno institucional de toma de posesión de su nuevo presidente, Eduardo Ruiz Vegas, en el solemne marco del Ayuntamiento de Antequera.

En su primera decisión al frente de la institución, el nuevo presidente ha anunciado la activación inmediata del Servicio de Orientación Jurídico Laboral de los Graduados Sociales de Andalucía, al servicio de empresas, autónomos y trabajadores afectados por las adversidades climáticas y el colapso ferroviario que están impactando en la actividad económica y en la movilidad en distintos puntos de la comunidad. La red de Servicios de Orientación Sociolaboral se pone a disposición de toda la ciudadanía andaluza ante las importantes incidencias derivadas de las restricciones en la actividad económica en numerosos municipios, según ha señalado la entidad en una nota de prensa.

En este contexto, los graduados sociales "refuerzan su compromiso ofreciendo orientación jurídica y sociolaboral gratuita, destinada a identificar soluciones legales que permitan mitigar la pérdida de ingresos, afrontar la paralización temporal de la actividad y conocer las ayudas que vayan aprobando las distintas administraciones".

Así, el Servicio de Orientación Sociolaboral fue implantado durante la crisis económica de 2009 y, desde entonces, se ha consolidado como un recurso esencial para miles de ciudadanos en Andalucía, plenamente operativo en las ocho provincias, a través de los respectivos colegios oficiales.

Además, el ordenamiento laboral vigente contempla medidas excepcionales diseñadas para situaciones en las que resulta imposible mantener de forma temporal la actividad económica. Estas herramientas legales buscan proteger los ingresos de los trabajadores y garantizar la continuidad de empresas y autónomos.

Los graduados sociales, como especialistas en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y gestión laboral, se sitúan al frente de este asesoramiento técnico en un momento especialmente crítico.

En el acto, Ruiz Vegas ha subrayado el carácter social de esta primera medida, señalando que "nuestro colectivo, identificado por la Justicia Social, la solidaridad y una alta capacidad técnica, está para ayudar a Andalucía en momentos difíciles. Llevamos más de 16 años demostrando nuestro compromiso desde la creación de la Oficina de Orientación Sociolaboral gratuita, y hoy reafirmamos ese compromiso ante quienes más lo necesitan."

Asimismo, ha añadido que "el Consejo Andaluz no podía iniciar una nueva etapa sin dar una respuesta inmediata a la realidad que están viviendo miles de empresas, autónomos y trabajadores. Nuestro primer acuerdo refleja nuestra vocación de servicio público y nuestra responsabilidad como operadores jurídicos del Orden Social".

Con la toma de posesión de Eduardo Ruiz Vegas como presidente, el Consejo Andaluz abre una nueva etapa institucional marcada por la continuidad en la defensa de la Justicia Social, el fortalecimiento del papel del graduado social como interlocutor cualificado ante las Administraciones y el compromiso activo con la sociedad andaluza.

El Consejo Andaluz integra a los ocho colegios oficiales de Graduados Sociales de Andalucía, Ceuta, y Melilla y representa a más de 9.000 profesionales que desarrollan su labor en ámbitos clave como la representación técnica ante los Juzgados de lo Social, la mediación laboral, la gestión de recursos humanos y el asesoramiento a empresas, autónomos y ciudadanía.

En esta línea, ha querido expresar un especial agradecimiento al alcalde de Antequera, Manuel Jesús Barón Ríos, por la cesión del Salón de los Reyes de la histórica sede del Ayuntamiento de Antequera, espacio emblemático que constituye el lugar habitual de celebración de los plenos del Consejo Andaluz de Graduados Sociales.