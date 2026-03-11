Edufinet pone el foco en el liderazgo femenino en la gestión de entidades deportivas - EDUFINET

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha celebrado este miércoles una nueva jornada de su ciclo de conferencias de Educación Financiera para el Deporte, dedicada en esta ocasión a visibilizar el papel de liderazgo de mujeres en puestos de dirección y gestión de entidades deportivas.

Se trata de la quinta sesión que organiza Edufinet en el marco de esta iniciativa, que desarrolla a través de su línea temática EdufiSport, y cuya labor ha sido reconocida por CECA en la vigésima edición de sus Premios de Obra Social y Educación Financiera 2024-2025.

Esta jornada, celebrada en la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga (UMA), ha reunido a representantes del ámbito académico, institucional y deportivo, quienes, a través de su experiencia, han reflexionado y analizado los principales retos y particularidades financieras, organizativas y formativas a los que se enfrentan las mujeres directivas al frente de la gestión de clubes de élite y de federaciones deportivas.

En el coloquio han participado María Martos, directiva de la Real Federación Andaluza de Fútbol; Pepa Moreno, presidenta del Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol, y Ana Vera, codirectora del Máster de Gestión de Entidades Deportivas de la Universidad de Málaga y el Málaga CF. La mesa de debate ha sido presentada por el secretario académico de la Facultad de Marketing y Gestión de la UMA, Daniel Ruiz, y por el miembro del equipo del Proyecto Edufinet, Arnie Zareei.

Desde sus diferentes perspectivas profesionales, las ponentes han coincidido en señalar la importancia de apostar por una formación académica especializada, como herramienta clave, para facilitar el acceso de nuevas generaciones de mujeres a puestos de liderazgo y dirección en el ámbito deportivo.

En este sentido, se ha incidido en el papel de la educación financiera en aspectos como el ahorro responsable y una adecuada planificación y gestión económica, fundamentales para garantizar la sostenibilidad y estabilidad futura de clubes y federaciones.

La sesión, de carácter participativo, ha concluido con un turno final de preguntas, que propició un intercambio directo de ideas con el público. El evento fue retransmitido en directo por streaming a través de la web de Edufinet y de su portal temático EdufiSport, donde también puede visualizarse en diferido, ampliando así su alcance divulgativo más allá del ámbito presencial.

Esta jornada ha sido la quinta sesión del Ciclo de Educación Financiera para el Deporte, iniciativa que el Proyecto Edufinet inició el pasado mes de octubre, con motivo de la celebración de su Semana de la Educación Financiera.

El ciclo, que está previsto que se extienda a lo largo del curso académico 2025-2026, cuenta con el apoyo económico de Funcas Educa y la colaboración de la Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, y se desarrolla a través de la línea temática de deportes de Edufinet, EdufiSport, donde promueve, desde 2020, acciones específicas de educación financiera orientadas al mundo del deporte.