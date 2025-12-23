Emasa renueva su imagen corporativa e incorpora la marca Aguas de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) renueva su imagen corporativa e incorpora la marca Aguas de Málaga. La nueva identidad, que está alineada con la marca Ciudad de Málaga del Ayuntamiento, representa la evolución natural que acompaña la transformación que la empresa dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental viene desarrollando en los últimos años en su apuesta por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en todos los procesos del ciclo integral del agua.

Así, para el diseño se ha priorizado que la nueva identidad corporativa se apoye en los principios que rigen el día a día de la entidad, como son la sostenibilidad, la innovación, la adaptación al entorno digital y la vocación de servicio público, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este nuevo lenguaje visual permite a Emasa ser más reconocible, más coherente y más eficaz en todos sus soportes: desde la web y las redes sociales hasta los proyectos, documentos, aplicaciones, señalética o materiales divulgativos. Todo ello sin perder la solidez y el carácter institucional que define a Emasa como empresa pública.

El nuevo logotipo simplificado tiene un diseño más limpio, contemporáneo y funcional, y es capaz de adaptarse a diferentes soportes. Su tipografía (Matter), más moderna y robusta, transmite solidez, mientras sus líneas fluidas y envolventes se inspiran en el movimiento del agua. El color corporativo principal sigue siendo el azul (Pantone 308 C), que refuerza su asociación con el agua.

El rediseño de la imagen institucional de Emasa, que también incluye iconografía y pictogramas relacionados con los servicios que presta la empresa, ha sido realizado por la firma malagueña Tavalú Studio, especializada en branding, y ha tenido un coste total de 10.200 euros.

La nueva identidad se aplicará en todos sus soportes digitales y en sus documentos oficiales. No obstante, en soportes offline, el nuevo logotipo convivirá con el antiguo para evitar gastos adicionales. Es decir, el material donde esté impresa la anterior marca se mantendrá hasta que se agote o haya que cambiarlo en soportes físicos.