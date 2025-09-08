La Empresa Municipal de Aguas de Málaga inicia este martes cuatro actuaciones

Archivo - Imagen de un vehículo de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, Emasa. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha informado de las principales actuaciones que la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) tiene previsto acometer esta próxima semana, que pueden producir afectaciones puntuales al suministro o a la movilidad.

Así, este martes, 9 de septiembre, está previsto comenzar al menos cuatro de estas actuaciones, han asegurado desde el Ayuntamiento malagueño a través de un comunicado.

Una de las actuaciones está prevista en la avenida Guerrero Strachan y se trata de obras de conducción de abastecimiento, con una duración estimada de un mes. Se ocupará parcialmente uno de los carriles de la vía.

Asimismo, en la avenida Pintor Joaquín Sorolla, número 59, se realizarán obras de sustitución de pozo e instalación de sistema de bombeo, con una duración estimada de un mes.

Han explicado que se ocupará la calzada correspondiente al carril de circulación sentido este de la avenida, a la altura de dicho número, así como la calzada este de incorporación desde vía y calle Marcos de Obregón al paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, permitiendo el paso de vehículos en la avenida, en ambos sentidos, en todo momento.

En calle Cristo de los Milagros, se realizarán las obras de sustitución de 40 metros de tubería de saneamiento, con una duración estimada de tres semanas. Se procederá al corte total al tráfico en el tramo comprendido entre las calles Águila y Halcón.

Además, en calle Montejaque se procederá a la ejecución de conducción de abastecimiento para conectar la red de las avenidas Imperio Argentina y Velázquez con una duración aproximada de un mes.

Se ocupará el carril exterior de la glorieta de intersección de las calles Montejaque, Villanueva del Rosario, Villanueva de Algaidas y Villanueva de la Concepción, en zona noroeste, ocupando a su vez parte del carril de acceso al centro comercial, permitiendo el paso de vehículos en todo momento en la primera fase de ejecución de los trabajos.

Además, han indicado que durante esta semana se pueden acometer actuaciones no previstas por averías o trabajos de mantenimiento con posibles afectaciones al suministro o la movilidad, de las que se irá informando a través de los canales oficiales de Emasa y del Ayuntamiento.