El Encuentro Málaga Viva de la Diputación de Málaga se centrará este año en los motivos para la esperanza climática

Cartel del Encuentro Málaga Viva de la Diputación - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebrará el 12 de noviembre el XI Encuentro Málaga Viva, que en esta ocasión contará con la participación del divulgador ambiental y creador de la serie televisiva 'Hope!', Javier Peña. El lema de esta edición, presentado por el periodista medioambientalista José María Montero, será 'Motivos para la esperanza climática'.

La asistencia a este encuentro es libre previa inscripción hasta completar aforo. El registro, además de información adicional para este evento, está disponible en la web encuentromalagaviva.org, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

El acto, que se celebrará en el auditorio Edgar Neville, en la calle Pacífico, 54, comenzará con la introducción del grupo de música electrónica 'Bromo'. Posteriormente, intervendrá Javier Peña y, a continuación, se presentarán diversos ejemplos locales de trabajo de la ciudadanía por el medio ambiente, cuyos responsables debatirán con el divulgador ambiental.

Durante el encuentro también se entregarán los Premios Málaga Viva de este año, que cuentan con cuatro categorías distintas: la modalidad Clima, para ayuntamientos y otras entidades locales, que ha recaído en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre; Árbol, para asociaciones y oenegés, para la Fundación Arboretum; Aire, para empresas, cuyo premiado es Thalassa Taller de Vinos; y Tierra, para centros educativos, recayendo por segunda ocasión en el IES Rodríguez Delgado de Ronda.