Escuela de Familias de la Diputación de Málaga organiza unas jornadas sobre las dificultades de aprendizaje de menores

La Escuela de Familias de la Diputación organiza unas jornadas sobre las dificultades de aprendizaje de menores

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela provincial de Familias de la Diputación de Málaga, que opera como un recurso de formación y orientación dirigido principalmente a padres y madres, así como a profesionales que trabajen con familias, celebra los días 24 y 25 de octubre las I Jornadas de 'Dificultades de aprendizaje: diversidad e integración en el aula', en el la sala Canillas de Albaida del centro de cultura contemporánea La Térmica.

Durante los dos días que dura el encuentro, los participantes podrán asistir a ponencias y mesas redondas, entre otras actividades, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

Con estas jornadas se iniciará un ciclo de encuentros cuyo objetivo es abordar el amplio abanico de dificultades que afecta el buen desarrollo de los menores, comenzando con la integración escolar y la diversidad, la convivencia entre iguales, el respeto y la tolerancia.

Personas expertas en la integración, diversidad en la escuela, rechazo escolar y estrategias de aprendizaje, tratarán las dificultades de aprendizaje de los menores y sus orígenes desde una vertiente educativa, familiar y/o social, así como su posible prevención.

PROGRAMA

Las jornadas comenzarán el viernes 24, a las 17.15 horas, con un cineforum sobre la importancia de la integración escolar con la proyección del filme 'El pequeño Tate' (1991). La película trata de la vida de un niño superdotado y hace especial hincapié en su permanente tristeza y sus problemas de adaptación.

Posteriormente, tendrá lugar una mesa debate, con la participación de Rosa Torres, directora del IES Alfaguar de Torrox; la profesora del IES Jorge Guillén Elisa Aragón; Jesús Bernal Gualda, presidente del AMPA 'Cuatro Estaciones' del CEIP El Morche, durante diez años; y Francisca Callejón, orientadora del IES Alfaguar de Torrox.

Por otro lado, el sábado 25 la jornada comenzará, a las 09.30 horas, con la ponencia 'Rechazo escolar y estrategias de aprendizaje en niños/as y adolescentes', a cargo de Mariola Giménez, Doctora en Investigación Educativa y maestra con experiencia en Educación Infantil y Primaria, atención a la diversidad y desarrollo infantil. Forma parte del equipo de Investigación e Intervención en Escuela, Violencia y en la Universidad Internacional de Valencia.

Su trayectoria combina investigación educativa, innovación docente y práctica en el aula, apoyando a menores con necesidades educativas y a sus familias para fomentar un aprendizaje inclusivo, responsable y adaptado a los retos del siglo XXI.

La charla 'Diversidad en la escuela' con Mar Romera, licenciada en pedagogía y en psicopedagogía, presidenta de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, y asesora y coordinadora del modelo pedagógico 'Educar con tres Cs: capacidades, competencias y corazón', clausurará las I Jornadas de 'Dificultades de aprendizaje: diversidad e integración en el aula'. Será a las 11.30 horas.

Todas las intervenciones servirán para acercar al público asistente y conocer de cerca el grave problema del rechazo escolar en menores, además de proporcionar herramientas y recursos para poder prevenirlos e intervenir para una mejor convivencia, con respecto a la diversidad, fomentando la integración. Por último, han precisado que para asistir a las jornadas es necesario realizar la inscripción previamente en www.malaga.es/escuelaprovincialdefamilias/inscripcion/activi... .