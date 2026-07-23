El espacio expositivo de la Diputación de Málaga acoge una nueva edición de la muestra ‘Presencias’

La muestra ‘Presencias’ de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge una nueva edición de la muestra colectiva 'Presencias' de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. Bajo el título 'Arte Sostenible', la 61 edición reúne 48 obras de artistas multidisciplinares malagueños o residentes en la provincia. Se puede visitar hasta el 11 de septiembre de lunes a viernes en horario de 09,00 a 14,00 horas.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a Enrique Gallardo, miembro de la junta directiva de Aplama, e Inmaculada España, historiadora de arte y comisaria de esta exposición durante la presentación de la muestra, que lleva varios años contando con los espacios expositivos de la Diputación.

En este sentido, López Mestanza ha subrayado el apoyo al talento malagueño y la fuerte apuesta de la Diputación por las artes plásticas a través de sus centros culturales así como de sus espacios expositivos y museísticos.

Ha agradecido el esfuerzo y la apuesta de Aplama por los artistas malagueños, y ha destacado que la muestra reúne un conjunto de propuestas, de temáticas y técnicas muy variadas y heterogéneas, que exploran la sostenibilidad desde diversas perspectivas.

PRESENCIAS 61

Presencias 61 reúne 48 obras que van de la figuración a la abstracción, desde la instalación a la pintura, pasando por la fotografía o la escultura; un fiel reflejo del carácter heterogéneo de Aplama.

Esta edición pretende rendir un homenaje al arte sostenible. Bajo las premisas de una técnica libre, cada artista ha interpretado el arte y el reciclaje desde puntos de vista muy diferentes, lo que convierte a esta colectiva en una exposición variada y enriquecedora.

Los artistas han empleado materiales de reciclaje como base de sus obras: papeles, cartones, metales, hierro, ladrillo, piedra, telas, hilos, maderas, porcelana, esparto, hojas, plásticos, latas, chapas y ensamblajes varios; en definitiva, cualquier material ha valido como técnica para elaborar una obra con un discurso plenamente actual y reivindicativo de lo que supone reciclar en el arte.

Por otro lado, también hay creadores que han optado por unos soportes más tradicionales como el óleo, el acrílico, la acuarela o la fotografía, donde plasman la belleza y el esplendor de una naturaleza cuidada, de sus elementos, del medio ambiente, de la importancia de cuidar y reciclar.

Otros artistas han optado por la denuncia. El arte tiene una fuerte carga de interpelar y llamar la atención del espectador sobre ciertos temas como el deterioro del planeta a causa de la actividad humana.

Los artistas participantes en esta edición son María Fernández Ruiz (Marinetta), Neno Herrera, Lourdes Osuna Martín, Kina Fernández, Ina Mindiuz, Anmary Lobato López, Magdalena Rodríguez Gutiérrez, Francisco Sánchez Gil, Leocadia L Casilari, Griselda Giachero, Carlos Bentabol, Graciela Ponce de León, Ahmad Ghoreishi, JC de Médicis, Pilar Rodríguez Puche, Lanichiarte, Rocío Davó, Ote Calderón, Toria Casaña, Juan José Archilla, Ezequiel Páez, Peter Varga, Oleksandr Zabarin "Bossman".

Además de Juan López, José Antonio Rodríguez Muñoz, José Pereiro Lozano, María Carmen Heredia Melero, Dori Agudo, Rafael Albaladejo Martos, Susana Miñarro Ranchal, Javier del Rey, Fuensanta Jiménez González, Pilar del Río Fernández, Lari, Francisco Menjivar Pastor, Violeta Fortes, Adolfo Santarem, Catalina Coronado, Luis Fernando García Blanco, Marco Bombach, Ronald Houriez, Silke Lotta González León, Pilar Etulain Ávila, Enrique Gallardo Fortes, Aga Strauss, Isabel León Ramos, Antonio Gallegos Reina, y Clara Belén Gómez.