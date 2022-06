Espadas pregunta a la Junta si el Infoca afronta este "verano difícil" con los adecuados "medios de protección"

RONDA (MÁLAGA), 15 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio) -

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juan Espadas, ha expresado este miércoles su "apoyo y agradecimiento" a los trabajadores del dispositivo andaluz contra los incendios forestales, y ha pedido al Gobierno autonómico que aclare si el Infoca afronta con los adecuados "medios de protección" un verano que se prevé "difícil" en materia de incendios forestales por las "altas temperaturas" que se esperan.

En una atención a medios en el casino de Ronda (Málaga), Juan Espadas ha querido dedicar "un mensaje diferenciado del contexto de campaña" electoral de los comicios del 19J "de agradecimiento a los trabajadores del Infoca", quienes, según ha opinado, merecen "consideración" y "respeto por el esfuerzo enorme que están haciendo aún" contra el incendio que la semana pasada se declaró en el término malagueño de Pujerra, y que hicieron "en el momento más peligroso" del incendio el otro día", y "una vez más hacen sin tener todos los medios a su alcance", ha apostillado.

"Y eso clama al cielo", ha aseverado Juan Espadas, que ha criticado que "hay quien el incendio" de la semana pasada "le cogió sin haber hecho todas las tareas". "Así lo denuncian los sindicatos y no ha salido nadie a revocar esa información", ha advertido el candidato socialista antes de agregar que "hace falta que alguien del Gobierno andaluz diga si el dispositivo Infoca afronta este verano, que va a ser difícil, como lo son todos, pero éste especialmente por las altas temperaturas, tiene o no tiene los equipos de protección como debe tenerlos", y también si "el personal que se incorpora" al dispositivo "ha hecho o no todos los programas de formación que son exigibles".

Espadas ha reclamado también a la Junta que "se atiendan sus reivindicaciones justas y que, por lo menos, el Gobierno andaluz, que está en funciones pero no funciona, se siente con el colectivo, y abra de una vez por todas la negociación del convenio colectivo, y atienda demandas que llevan mucho tiempo esperando y que están más que asumidas y a las que tienen derecho legalmente, como es su antigüedad".

El líder socialista ha remarcado que los trabajadores del Infoca "son profesionales como la copa de un pino", y merecerían "al menos un gesto" por parte de la Junta, "teniendo en cuenta que llevan casi 15 días en la puerta de San Telmo y nadie se ha dirigido por parte de la Presidencia de la Junta, como mínimo, a ver si necesitan algo", según ha agregado el candidato socialista, que ha concluido subrayando que "hay que escuchar a la gente cuando está reivindicando y pidiendo soluciones a sus problemas".