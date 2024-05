Espadas pregunta a Moreno "si va a aplicar" la Ley de Vivienda tras ser el "gran perdedor" del recurso andaluz al TC

MÁLAGA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha preguntado este martes públicamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, si "va a aplicar" la Ley estatal de Vivienda tras resultar como "el gran perdedor" de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) en relación al recurso de inconstitucionalidad que contra una serie de artículos de dicha normativa interpuso el Consejo de Gobierno andaluz el año pasado.

En una rueda de prensa en Málaga, Juan Espadas se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas tras conocerse que el TC ha avalado este martes la mayor parte de Ley de Vivienda tras estudiar el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra una serie de artículos de la norma por el derecho a la vivienda, que permite imponer nuevos límites a la subida del precio del alquiler en las zonas tensionadas.

No obstante, según ha informado la corte de garantías, la mayoría progresista del Pleno ha estimado parte del recurso de Andalucía, pero sólo ha declarado inconstitucionales y nulos tres apartados de la norma aprobada en 2023; en concreto, el artículo 16, que recoge los principios que rigen la vivienda protegida; parte del artículo 19.3, relativo a la colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado; y parte del artículo 27, sobre financiación de parques públicos de vivienda.

Juan Espadas ha considerado que "el gran perdedor del recurso" de la Junta al TC ha sido el presidente, Juanma Moreno, que justificaba que el Gobierno andaluz acudiera al Constitucional contra dicha ley "diciendo que se invadían competencias de las comunidades autónomas, y que el Gobierno o el Congreso de los Diputados no podía plantear legislar en materia de vivienda protegida o plantear soluciones" a situaciones de "zonas tensionadas" en ciudades en las que "el precio del alquiler de la vivienda se dispara", según ha abundado.

El líder del PSOE-A ha citado el caso concreto de zonas de la ciudad de Málaga, y ha criticado que "no hay ninguna decisión de política autonómica ni de política local", y se da una "absoluta inacción por parte de la derecha andaluza y local a un problema que cada vez es más grave" en esta capital.

Frente a ello, Juan Espadas ha defendido que la ley estatal plantea "soluciones, como por ejemplo la limitación de los precios de alquiler", y ha criticado que Juanma Moreno se comporte "como el perro del hortelano", de forma que pide "que no legisle el Gobierno de España, que no legisle el Congreso de los Diputados o las Cortes Generales", mientras que él tampoco hace "nada" como alternativa, ya que no ha presentado "ningún proyecto, ninguna solución al respecto en relación con un problema social muy grave, especialmente en los jóvenes y en las familias que no tienen ahora mismo una oferta de vivienda a precio asequible", según ha continuado relatando Juan Espadas.

MORENO "HA PERDIDO EL PULSO"

El también portavoz del PSOE en el Senado ha insistido en señalar que el presidente de la Junta "ha perdido el pulso, porque el Constitucional ha dicho que sí cabe la competencia del Estado", aunque ésta se "tiene que desarrollar en colaboración y cooperación institucional con la comunidad autónoma", algo que "es indiscutible", según ha defendido Juan Espadas antes de remarcar que "claro que la Junta de Andalucía tiene competencias plenas en materia de vivienda".

Tras ello, ha agregado que "la cuestión aquí es qué ocurre cuando no las ejerce" como, en su opinión, está ocurriendo con Moreno, que "tiene fondos para política de vivienda y no los ejecuta", según ha denunciado.

En esa línea, el secretario general del PSOE-A ha sostenido que esta ley "de alguna manera" pone al presidente andaluz "contra el espejo de su obligación de desarrollar esas políticas de vivienda", y ha concluido preguntando públicamente a Juanma Moreno si "ahora que el Constitucional no le da la razón, piensa aplicar" esa ley estatal, "o piensa hacer" como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), que "en algunos casos ya ha dicho que no la va a aplicar", según ha advertido Juan Espadas.