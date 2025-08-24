Los espectáculos y actuaciones organizados por el Ayuntamiento para la Feria de Málaga reciben más de 965.000 visitas

MÁLAGA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Málaga 2025 ha ofrecido cerca de 200 espectáculos musicales y artísticos que han recibido un total de 965.726 visitas frente a las 897.616 que se registraron el año pasado; la cifra aglutina los asistentes a la programación ofrecida en el Centro, el Real (incluida la Explanada de la Juventud) así como los fuegos artificiales, la romería y el pregón.

De estos datos se desprende que el número de asistentes al espectáculo de drones y piromusical así como al pregón se ha incrementado mientras que el público de la romería se mantiene; por su parte, los asistentes a la programación del Centro han sido 282.900 (frente a los 285.100 de la pasada edición) y los de las actividades programadas en el Real de Cortijo de Torres suman 294.626 personas frente a las 225.916 del año pasado, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

El Auditorio Municipal, que ha ofrecido una oferta para todos los públicos, con carácter gratuito, ha contado con alrededor de 81.000 personas, casi 14.000 más que en 2024. Este año, Chambao, Merche, Pitingo y Juanlu Montoya, Mojinos Escozíos, Paco Candela, Toreros con Chanclas, Joana Jiménez y Tamara Jerez han formado parte del elenco de cantantes y grupos que se han subido al escenario, junto a artistas locales como Señor Mirinda, Aurora Guirado, Encarni Navarro, Ginés González y Hoffman, entre otros.

La Feria arrancó con el espectáculo de drones y fuegos artificiales el viernes 15 agosto que congregó a 372.000 personas. En la tarde de ese viernes se celebró la tradicional cabalgata histórica, para recrear la entrega de llaves de la ciudad a los Reyes Católicos en 1487.

El sábado 16 tuvo lugar la romería urbana al Santuario de la Victoria, con la periodista y presentadora Toñi Moreno como abanderada de la Feria, que contó con más de 5.000 asistentes a lo largo de su recorrido. Ese mismo día, en el Real del Cortijo de Torres, al pregón que ofreció el escritor Javier Castillo asistieron 11.200 personas; todo ello precedió al encendido del alumbrado que en esta edición ha estrenado nueva portada inspirada en el 'Quiosco del Embarcadero de la Reina'.

26.000 ESPECTADORES EN EL CENTRO DE EXHIBICIÓN ECUESTRE

Este año, que como novedad se han expedido credenciales con QR, se han contabilizado 1.514 acreditaciones para el acceso de caballos y carruajes al Real de la Feria (107 más que el año pasado), de los que 1.292 han sido para monturas y 222 para enganches. El día de mayor afluencia de caballos fue el martes 19, con 404 animales y 75 carruajes. Por su parte, por el Centro de Exhibición Ecuestre han pasado en esta edición de la Feria alrededor de 26.000 espectadores.

En cuanto a los más pequeños, la Caseta Municipal Infantil ha ofrecido espectáculos de teatro y magia y ha congregado a 6.150 personas. Por su parte, la Caseta Municipal de Verdiales ha sido visitada por 27.000 personas. En lo que respecta a la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, que ha contado con 55 espectáculos de baile y cante de la mano de grandes artistas locales, han acudido 34.476 personas.

A todo ello se suman los 120.000 jóvenes que han acudido a las actuaciones gratuitas de diferentes DJs organizadas por el Área de Juventud en la Explanada de la Juventud, en horario de 22,00 a 3,00 horas. Este año, como novedad, el último sábado de Feria ha contado con las actuaciones de los jóvenes DJs malagueños que fueron seleccionados a través de la iniciativa 'La Feria a tu manera'. Además de la actuación, los ganadores han recibido un premio económico de 500 euros cada uno.

UN TOTAL DE 232 OBJETOS PERDIDOS

El Ayuntamiento ha gestionado un total de 232 expedientes referentes a objetos perdidos en el espacio habilitado en el Real. Aquellas pertenencias perdidas que no se hayan recuperado esta semana, se llevarán a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos, en Camino de San Rafael 99, para que sus propietarios puedan retirarlas.

En lo que tiene que ver con la caseta de información del Real, han sido atendidas 19.119 personas. Ha habido demandantes de información de Feria procedentes de un total 41 países. Han destacado la presencia de personas de Francia, Argentina, Italia y Alemania. En cuanto a las visitas nacionales, ha habido personas procedentes fundamentalmente de Madrid, Barcelona, Huesca y Valencia, aunque ha habido demandantes de información de un total de 23 provincias españolas.

Respecto a la programación de la Feria del Centro, ha habido Fiesta de Verdiales, con una estimación de 57.700 visitas, y un Escenario de Folclore Popular Malagueño, con alrededor de 34.600 asistentes, ambos en calle Larios. El flamenco en la Peña Juan Breva ha reunido durante estos días a 4.800 espectadores. También ha habido música en vivo en plazas del Centro, que ha contado con el patrocinio de San Miguel, con una estimación de asistentes de 138.000 personas.

Y para los más pequeños, también en el Centro se ha desarrollado la Feria Mágica dedicada a Oriente 'La Feria del Dragón' con juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles o magia. Por esta Feria Mágica, ubicada en la plaza de la Merced, han pasado 48.000 personas.

Las oficinas y puntos municipales de información turística han atendido a un total de 28.460 personas durante la Feria 2025 (desde el viernes 15 al sábado 23 de agosto). De éstos, el 40% han sido de procedencia nacional, principalmente de Madrid (8%), Málaga (6%) y Comunidad Valenciana (4%); y el 60% del mercado internacional, liderado por Francia (13%), seguido de Reino Unido (11%) e Italia (8%). En cuanto a las consultas más demandadas figuran la información sobre planos de la ciudad, museos y monumentos, transportes y Feria.

OCHO CRUCEROS DESEMBARCAN DURANTE LA FERIA

En cuanto a cruceros, y según los del Puerto de Málaga, un total de ocho cruceros han recalado en la ciudad en esta Feria, con una capacidad conjunta de más de 28.000 pasajeros. En cuanto a ocupación hotelera, y según los datos publicados de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) este pasado viernes, se estima que la Feria se cierre con una ocupación total del 93,12%, lo que supone un incremento de casi un punto por encima de los valores alcanzados el pasado año.

Además, la ciudad ha ofrecido la posibilidad de visitar los centros expositivos y el patrimonio monumental. En algunos casos los horarios se han adaptado a la jornada festiva, y en espacios como el Archivo Municipal se ha ofrecido una programación especial centrada en la Feria. En total, las visitas han superado la cifra de 60.700. Esto representa cerca del 7% más que en la pasada edición.

La Alcazaba y Gibralfaro siguen siendo los espacios más visitados. Así, este año, la cifra de visitas es de casi 47.000, un 3,15% más que en 2024, que registró más de 45.500 visitas. En cuanto a los museos y espacios expositivos municipales, en este periodo han recibido un total de 13.138 visitas, lo que también supone alcanzar una cifra superior a la del año anterior.

UN 60% MÁS DE PARTICIPANTES EN EL PROGRAMADA DE DEPORTE

El programa Deporte en Feria, que organiza el Área de Deporte en las semanas previas a la celebración de los festejos, ha aumentado esta edición el número de participantes en más de 500 asistentes, superando la cifra de 2.000 (un 60% más que en 2024) en las once actividades en todas las categorías.

Esta edición se ha desarrollado entre el 14 de julio y el 3 de agosto, y como novedad se ha incorporado la carrera nocturna 'Espeto Beach Running', que tuvo lugar en la playa de La Misericordia, así como el torneo de pickleball y una exhibición de 'jugger'.

La participación más numerosa se registró en la 65 edición de la Travesía a Nado del Puerto, con los 500 dorsales. La 63 Regata de Jábegas congregó a más de 600 jabegotes en el Muelle 2, Dársena de Guadiaro. Además, el programa incluyó otras actividades, como la caminata senderista y fotográfica, zumba, qi gong o yoga.