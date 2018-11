Esperan en el Congreso 400 vecinos de Málaga la declaración de zona catastrófica diciendo que no dejarán las protestas

Publicado 02/11/2018 13:07:05 CET

Más de 400 vecinos de la comarca de Antequera (Málaga), concretamente de los municipios de Teba, Campillo y Ardales que fueron los más afectados por las fuertes lluvias de hace dos semanas, se han desplazado hasta las puertas del Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno la declaración de zona catastrófica de estos territorios que sufrieron las consecuencias del temporal. Dicha declaración de zona de emergencia está prevista que se apruebe en el Consejo de Ministros de este mismo viernes.

A gritos de "el pueblo, unido, jamás será vencido" y con pancartas con mensajes solicitando la declaración de zona catastrófica, los vecinos se han concentrado pasadas las 8,00 de la mañana delante de los leones del Congreso. Allí prevén estar hasta pasado el mediodía, cuando el Gobierno ya haya anunciado que se declara la zona de Antequera de emergencia social junto a otras zonas del Levante o Baleares. A pesar de que este viernes el Gobierno cumpla con la declaración, el alcalde de Teba, Cristóbal Corral, ha asegurado que "no van a dejar las movilizaciones".

Corral ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que el pueblo quieren que hoy sea el "día cero" a partir del cual la comarca se empiece a recuperar con la declaración como zona catastrófica, puesto que las últimas lluvias supusieron "la bancarrota absoluta". "Hoy no se acabarán las movilizaciones, hasta que no llegue el último céntimo que se ha perdido en la comarca, que ronda los 70 millones de euros en los tres pueblos no vamos a bajar las movilizaciones", ha aseverado el regidor.

El mismo ha manifestado sentirse "extrañado" de que, "a pesar de tener un Gobierno que lleva haciendo políticas de gestos", se hayan hecho cosas "sin profundizar el políticas reales" fruto de "promesas" sobre una declaración de zona catastrófica que no llegó el pasado 26 de octubre con el Consejo de Ministros que se llevó hasta Sevilla. "Nos dolió bastante", ha señalado, al tiempo que ha dicho que hoy tiene el Ejecutivo un "oportunidad única" de "romper y marchar la diferencia" con el gobierno de Mariano Rajoy que ya declaró otras zonas de Andalucía de emergencia en 2012.

Con todo, ha insistido en que desde los pueblos van a estar "vigilantes" para que "llegue hasta el último céntimo" para reparar los territorios porque es de "justicia" reclamar que los vecinos "vuelvan a estar como estaban hace dos semanas" antes de las fuertes lluvias. "Vamos a leer hasta la letra pequeña del BOE", ha insistido Corral, quien ha remachado que las movilizaciones no terminarán hasta que "todas y cada una de las familias que lo han perdido todo vuelvan a estar como hace dos semanas".

Acompañando a sus vecinos también estaban en la manifestación el alcalde de campillos, Francisco Guerrero, quien ha señalado que hoy tres pueblos han acudido a Madrid "hermanados" con el objetivo de "luchar para que definitivamente se apruebe la declaración de zona catastrófica", algo que debería haber llegado hace una semana puesto que, según ha relatado, a los pueblos se les dio "un día y medio" en una situación "trágica" para recoger información sobre los daños y aprobar la declaración en el Consejo de Ministros de Sevilla.

"Nos sentimos decepcionados y engañados e iniciamos movilizaciones, sólo así han empezado a hablar e dinero, cuando hemos tensado la cuerda y hemos elevado la intensidad de las movilizaciones", ha dicho Guerrero, quien ha explicado que sólo en Campillos hay más de mil viviendas afectadas y muchas personas "que lo han perdido todo". Por eso, es necesario que se comience a hablar de ayuda para restaurar la zona, porque, hasta ahora hay para ayudas "cero euros".

Los diputados de Unidos Podemos Eva García y Alberto Montero se han unido a la manifestación de los vecinos malagueños y apoyarles en su causa, puesto que están "buscando recursos hasta debajo de las piedras" y "no se entiende" que tantos días después del temporal se siga reclamando que lleguen ayudas". "Para ellos ha sido un rosario acceder a las ayudas más mínimas, porque de primeras tenían cero euros para una reconstrucción", ha apuntado la diputada García, quien considera "insuficiente" las ayudas que ya ha anunciado la Junta de Andalucía.

Para la diputada es "preocupante" que las ayudas no lleguen, pero que también el PSOE "se permita el lujo" de "criticar y acusar a los alcaldes de estar utilizando políticamente el dolor ajeno". Por eso, ha exigido a los dirigentes del PSOE que "retiren esas acusaciones" y que se pongan a trabajar no presentando una proposición no de ley en el Congreso, como según ha detallado García ha hecho el diputado malagueño Miguel Ángel Heredia, sino "consiguiendo que sus compañeros" que están en la Junta y en el Gobierno "liberen las ayudas que tanta falta hacen".

El su lado, el diputado Alberto Montero ha resaltado que los vecinos de esta comarca han tenido que "arrancar" ayudar al Gobierno "a base de movilizaciones y encierros". "Es lamentable que las instituciones del Estado tengan que responde a situaciones de emergencia a base de movilizaciones", ha señalado, al tiempo que se ha preguntado por qué no se ha declarado ya la zona como catastrófica para facilitar el acceso a ayudas a los vecinos afectados.

Además, ha defendido la labor de los alcaldes que estaban "en las calles de sus municipios limpiando el barro" con sus vecinos y buscando cómo podían abastecerles de agua, por lo que considera "miserables" las declaraciones que les acusan de "utilizar la desgracia" con fines políticos. "El PSOE lo que ha hecho es presentar una pnl y la alcaldesa de Ardales que es socialista no ha pedido la declaración de zona catastrófica, eso sí que es utilización política del sufrimiento de los vecinos", ha remarcado.

Por último, Montero espera que en el Consejo de Ministros de este viernes de declare, al fin, como zona catastrófica estos tres pueblos afectados por las lluvias porque, para más inri, comienza la campaña de aceituna y los jornalernos no van a poder laborar debido a la destrucción de las tierras ni agrupar las peonadas, por lo que corre peligro también su acceso a los subsidios.