Estabilizado el incendio forestal en Benalmádena (Málaga)

Vista de las tareas de extinción del incendio en Santángelo Oeste, en la ciudad malagueña de Benalmádena. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 1 septiembre 2025 15:34
@epandalucia

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por estabilizado el incendio forestal que este lunes afecta a la zona de Santángelo Oeste, en la ciudad malagueña de Benalmádena.

En este área próxima a viviendas en la zona alta del municipio aún trabajan en las tareas de extinción dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente, además de un vehículo autobomba.

Según información facilitada por el Ayuntamiento de Benalmádena, los servicios de emergencias de la localidad han comenzado a trabajar a las 12.10 horas en este incendio con la colaboración de medios terrestres y aéreos del Infoca.

El Consistorio también señalaba que las labores de extinción se complicaron debido al fuerte viento en la zona, y que incluso hubo restricciones de tráfico en el área afectada y seis viviendas tuvieron que ser desalojadas en la calle Camino de las Canteras.

En primera instancia se desplegaron dos Bricas, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos grupos de bomberos forestales, además de un vehículo autombomba y dos helicópteros: uno semipesado y uno ligero. Además, el Ayuntamiento también movilizó a la totalidad de las dotaciones de bomberos de Benalmádena y a personal de Protección Civil.

