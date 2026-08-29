Estabilizado el incendio forestal declarado en un paraje de Cártama (Málaga)

Incendio forestal declarado en un paraje de Cártama. - INFOCA

MÁLAGA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por estabilizado a las 19,10 horas el incendio declarado este sábado en un paraje en el municipio malagueño de Cártama.

En concreto, según han informado desde el Plan Infoca en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, el fuego afecta al paraje Dehesa Alta.

En el lugar continúan para el control del fuego 25 bomberos forestales, dos Brica, un técnico de operaciones, cuatro agentes medioambientales y dos autobombas.