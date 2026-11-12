Estable en la UCI el taxista rescatado tras el vuelco de un camión sobre su coche en la MA-20 en Málaga capital

Accidente de un camión en el falso túnel de Carlos Haya en Málaga capital - ENCIERRO BOMBEROS MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El taxista rescatado al quedar atrapado tras el accidente del vuelco de camión en la MA-20, en el falso túnel de Carlos Haya de Málaga capital, está estable ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.

Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles, en torno a las 20,10 horas, cuando, al parecer, el camión perdió el control y volcó sobre un taxi.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Bomberos de Málaga, que excarcelaron al ocupante del turismo; de la Policía Local y de los servicios sanitarios del 061, que trasladaron al herido a un centro hospitalario.

Debido a este accidente, 12 horas después el tráfico sigue complicado en Málaga y se están produciendo atascos e importantes retenciones en varios puntos, como la A-7 y la A-357, así como en algunas calles de la ciudad.