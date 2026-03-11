Estepona (Málaga) destinará un espacio público de la ciudad a Ana Mena

Ana Mena en el Teatro de la Maestranza de Sevilla durnate la entrega de las Medallas de Andalucía 2026 a 28 de Febrero de 2026 en Sevilla (España). - Leandro Wassaul

ESTEPONA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estepona propondrá en el próximo pleno ordinario que el Consistorio destine un espacio público de la ciudad a Ana Mena, "la artista esteponera con mayor proyección internacional".

Cantante, compositora y actriz, Ana Mena ha conseguido ser una referencia en la música pop de España, pero también en el panorama musical de Italia o de países latinoamericanos como México o Argentina.

Nacida en 1997, comenzó en el mundo de la música y la actuación siendo una niña, desarrollando posteriormente una carrera que la ha llevado a grandes escenarios y proyectos. Asimismo, se ha convertido en una de las artistas más queridas y admiradas de nuestro país, recibiendo reconocimientos como el galardón a Mejor Canción en la categoría España en Los40 Music Awards o la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, considera que Ana Mena, que ya fue nombrada Hija Predilecta de Estepona en 2020, "merece ahora este espacio público porque se ha convertido en una de las más auténticas embajadoras de su ciudad natal".

"En cada paso que da, Ana Mena lleva a Estepona en el corazón, transmitiendo con orgullo su identidad andaluza y haciendo de nuestro municipio un lugar aún más universal", ha señalado el alcalde.

Al respecto, ha destacado que la artista, que ha trabajado a las órdenes de Pedro Almodóvar y que interpretó a la estrella infantil Marisol en una exitosa serie, "es una enamorada de Estepona y siempre que puede muestra al mundo el alma de su ciudad, sus tradiciones y la riqueza de sus parajes naturales".

El regidor ha apuntado que Ana Mena está dejando "una huella profunda" en la música popular y también en "el corazón de sus seguidores", que se cuentan por millones por todo el mundo, tal y como prueba las cifras récord de oyentes y descargas en plataformas de streaming.

En la lista de hitos que la convierten en una de las artistas pop más exitosas de su generación, han destacado su gira internacional 'Bellodrama Tour', que durante dos años la llevó a recorrer más de cincuenta ciudades de países como España, México o Argentina, o los once meses consecutivos en los que fue número 1 en las listas de radio italianas por sus colaboraciones con el artista Fred De Palma.

A pesar de su juventud, Ana Mena ha conseguido ya un Disco de Oro por su álbum 'Bellodrama', y 56 Discos de Platino, 1 Disco de Diamante y 12 Discos de Oro para singles en distintos países de Europa y América, lo que la ha llevado a ser un referente de la música contemporánea más actual. José María García Urbano ha subrayado que Ana Mena ha sabido conectar con públicos tan diferentes por su autenticidad, su estilo fresco y su capacidad para evolucionar.

"Pero más allá de su faceta artística, el Ayuntamiento de Estepona también la valora por ser un claro reflejo del espíritu y los valores de su ciudad", ha señalado el responsable municipal.

El equipo de gobierno propondrá este reconocimiento a Ana Mena desde el convencimiento de que "la artista continuará protagonizando importantes momentos musicales y cinematográficos, como prueba su reciente actuación en la gala de los premios Goya o el éxito de 'Ídolos', la película que acaba de estrenar en cines y que coprotagoniza junto al actor Óscar Casas", han valorado.