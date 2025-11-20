Estepona (Málaga) y Frente Bolillón organizan la campaña benéfica de Navidad 'Ningún niño sin juguete' para 300 familias

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, la concejala adscrita a la delegación de Juventud, Julia Simón, y el presidente de la asociación Frente Bolillón, Luis Rodríguez, han presentado la XXXI Campaña Benéfica 'Ningún niño sin Juguete'. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, la concejala adscrita a la delegación de Juventud, Julia Simón, y el presidente de la asociación Frente Bolillón, Luis Rodríguez, han presentado la XXXI Campaña Benéfica 'Ningún niño sin juguete', que repartirá regalos esta Navidad a unas 300 familias con dificultades económicas de Estepona, Casares y Manilva.

El regidor ha destacado la "gran labor solidaria" que lleva a cabo la asociación Frente Bolillón desde hace ya más de tres décadas, ofreciendo ayuda a las personas y entidades que más lo necesitan en cualquier momento del año. Además, ha declarado que para el Consistorio es muy importante la estrecha colaboración que mantiene con esta y otras asociaciones con el objetivo de atender las necesidades de los colectivos más vulnerables de la ciudad.

Asimismo, el primer edil ha expresado la necesidad de que todos aportemos nuestro granito de arena a esta causa y así ha realizado un llamamiento a la solidaridad de particulares y empresas para que colaboren con esta acción, donando juguetes nuevos o realizando una aportación económica.

Los interesados en prestar su ayuda pueden contactar con la asociación a través del correo frentebolillon@hotmail.com o en el teléfono 606300888.

Por su parte, el presidente de la asociación Frente Bolillón, Luis Rodríguez, ha informado que, en los últimos años, esta campaña ha llegado a atender a unos 500 niños de entre cero y doce años. Además, ha precisado que la selección de beneficiarios se realizará, como ya es habitual, a través de la base de datos con la que cuenta la asociación y de un listado de usuarios que aportan las delegaciones de Bienestar Social y de la Mujer de los ayuntamientos de Estepona, Casares y Manilva.

Rodríguez ha informado que las familias interesadas en acogerse a esta campaña podrán solicitarlo entre el 24 de noviembre al 12 de diciembre en la sede de la asociación, situada en la calle Frente Bolillón, de 12 a 14 horas. Estas personas deberán presentar la ficha de solicitud, que tendrá que ir acompañada de fotocopias del DNI de los progenitores, fotocopia del Libro de Familia, vida laboral actualizada de los padres, certificado del beneficiario de la prestación o subsidio por desempleo y certificado de empadronamiento original de la unidad familiar (antigüedad mínima 2025).

Además, ha precisado que también pueden solicitar juguetes aquellas personas que sean conocedoras de familias con necesidades que no se hayan inscrito en este programa. Por segundo año, CaixaBank ha puesto en marcha la iniciativa 'El árbol de los sueños', a través de la cual se dará respuesta al deseo de 50 niños, con otros tantos regalos valorados en 50 euros cada uno.

Tanto la concejala del área de Juventud, Julia Simón, como el presidente de la asociación Frente Bolillón, han querido agradecer su colaboración a la ONG 'Infancia sin Fronteras', CaixaBank, Carrefour Estepona, Fundación '24 Horas Deportivas', Asociación Constructora Santo Cristo de la Vera Cruz', Club de Golf El Paraiso, Real Club Náutico de Estepona, Plataforma del Voluntariado, Docentes en Acción, Ferrari Club España, Cruz Roja y Diputación Provincial de Málaga (delegación de Mayores, Tercer Sector y Cooperación).