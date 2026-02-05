Estepona (Málaga), integrada en un proyecto europeo que diseña estrategias frente a peligros naturales o ciberataques

Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Estepona (Málaga) participa, como único ayuntamiento español, en un programa europeo de investigación que persigue el diseño de estrategias de respuesta frente a peligros naturales o ciberataques. Se trata de la iniciativa ECHO (acrónimo en inglés de 'Empoderar y conectar comunidades diversas para la resiliencia frente a múltiples amenazas mediante datos abiertos, modelos abiertos y software de código abierto'), en la que están implicadas 26 organizaciones distribuidas por toda la UE para crear un sistema de respuesta común.

La labor del proyecto ECHO consiste en "un abordaje no sólo de riesgos individuales, como los peligros naturales, los ciberataques o los fallos de infraestructuras, sino también de los efectos en cascada que surgen cuando múltiples riesgos crónicos de evolución lenta, como el cambio climático, y eventos más agudos y de alto impacto, como los ciberataques, convergen, se intensifican o se desencadenan mutuamente".

Así, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, las distintas entidades participantes realizan una labor de recopilación, integración, promoción, y especialmente, de compartir el conocimiento, propuestas y vías de respuesta.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha subrayado "el encaje de este tipo de iniciativas en el modelo de ciudad sostenible e innovadora que Estepona viene desarrollando en los últimos años, y recuerda que el municipio forma parte de diversas redes nacionales y europeas, como la Red Española de Ciudades por el Clima, la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía, o la Red de Destino Turístico Inteligente, que refuerzan su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo inteligente".

El Ayuntamiento de Estepona participa como socio, lo que implica la disponibilidad de una subvención recibida para el estudio y desarrollo de medidas, así como la participación activa en la toma de decisiones.

En España se integran en este proyecto, además del Ayuntamiento de Estepona, la Diputación de Málaga, el Servicio Andaluz de Salud, la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, Cetaqua, Hidralia, y la Universidad Politécnica de Madrid.

Una de las primeras acciones dentro de esta iniciativa ha permitido abordar los desafíos locales y regionales específicos relacionados con la resiliencia frente a inundaciones y sequías en la Provincia de Málaga.

Han detallado que ha sido un encuentro de las entidades participantes en el que se han debatido las prácticas existentes y las oportunidades de mejora, reflexiones que servirán como punto de partida para el desarrollo de herramientas innovadoras y una estrategia conjunta.

SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA

El Ayuntamiento de Estepona cuenta con una amplia trayectoria en la planificación, desarrollo e implementación de proyectos estratégicos en ámbitos clave como la sostenibilidad, la resiliencia climática, el turismo inteligente y la ordenación territorial.

Entre sus experiencias más destacadas se encuentra su participación en el proyecto europeo Gobeyond, una acción de innovación destinada a desarrollar y probar plataformas de sistemas de alerta temprana de riesgos múltiples para amenazas geológicas y eventos meteorológicos extremos.

En esta iniciativa el Consistorio esteponero es uno de los socios andaluces, junto a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y Protección Civil. En el marco de la misma, ya se ha desarrollado una aplicación, que se encuentra en fase de experimentación, que permitirá mejorar la capacidad del municipio para responder rápidamente a riesgos como inundaciones o incendios. Integra tecnología avanzada para la toma de decisiones de Protección Civil y los servicios de emergencia.

En este proyecto, que cuenta además con la participación de la Universidad politécnica de Cataluña, Estepona no sólo es beneficiaria de una subvención económica. Al igual que ocurre en el proyecto ECHO, la ciudad es también parte activa en la creación de iniciativas que garanticen un futuro más seguro y resiliente frente a los riesgos naturales.

El Ayuntamiento participa en este estudio, sobre el que se sigue trabajando, junto a otras ciudades como Ática (Grecia), Campania (Italia), Cantón (Suiza) y la provincia de Alhucemas (Marruecos), contribuyendo así al fortalecimiento de las capacidades de protección civil y respuesta rápida en el Mediterráneo y Europa.