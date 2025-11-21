Estepona (Málaga) programa más de medio centenar de actividades culturales y de ocio para celebrar la Navidad

La concejala adscrita al área de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha explicado que se han programado numerosas citas para el disfrute de pequeños y mayores, la mayoría gratuitas, en distintos puntos, espacios culturales, calles y plazas de Estepona. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

El programa comienza el 28 de noviembre, con el encendido del alumbrado navideño y finalizará con la Cabalgata de los Reyes Magos

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha presentado el programa de actividades culturales, festivas y de ocio que ha organizado para celebrar la Navidad. La concejala adscrita al área de Cultura y Fiestas, Macarena Diánez, ha explicado que se han programado numerosas citas para el disfrute de pequeños y mayores, la mayoría gratuitas, en distintos puntos, espacios culturales, calles y plazas.

Habrá conciertos, concursos de belenes, fachadas, musicales, ballets, zambombas flamencas, fiestas infantiles, eventos solidarios, fiestas gastronómicas, o el tradicional concierto de Año Nuevo, hasta finalizar con la Gran Cabalgata de Reyes Magos.

Las actividades darán comienzo el 28 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Plaza Antonia Guerrero, con el encendido oficial del alumbrado navideño. El acto estará amenizado por las Pastorales de Estepona 'Nostalgia Navideña' y 'Jesús Cautivo', y la actuación de la cantante Julia Fernández-Llébrez, ganadora juvenil del X Certamen 'Estepona CREA'24'.

Una de las novedades de esta año será el Parque Navideño, que tendrá especial protagonismo durante estas fiestas. Contará con una pista de hielo, la casa de Papá Noel, tiovivo, coches de choque, tobogán de hielo, castillos hinchables y un área de restauración, que ocupará toda la zona exterior del Teatro Auditorio Felipe VI.

Este espacio estará abierto del 29 de noviembre al 4 de enero, de 17 a 23 horas (el 25 de diciembre y el 1 de enero estará abierto desde las 11 horas, y los días 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrado).

Entre las actuaciones en el Teatro Auditorio Felipe VI, destacan las pensadas especialmente para el público infantil. El mismo día 28 se representará el espectáculo del Gran Circo Acrobático de China; Las Guerreras del K-Pop, el día 29; y el espectáculo 'La Isla de Maui: Tributo a Vaiana' el día 30 de noviembre. Los espectáculos de diciembre darán inicio el día 5 con el Musical de los 80s 90s; día 7 se representará el Ballet 'El Cascanueces'; y el día 12, la función teatral 'Casa de Muñecas' de Ibsen.

La representación del musical 'Tadeo Jones. La Tabla Esmeralda' será el día 14, y el día 19 podremos disfrutar con el nuevo espectáculo navideño de Los Cantores de Híspalis, que estarán acompañados por la artista Natalia Calceteiro. El año finalizará el día 28 de diciembre, con la doble función del Cantajuego 'Las aventuras de Coco y Pepe', a las 12 y a las 17.30 horas.

Otros de los momentos musicales más esperados en ese escenario será el tradicional concierto extraordinario de Navidad que la Banda Municipal ofrecerá el sábado, 13 de diciembre, a las 20 horas, bajo la dirección del Maestro José Antonio López Camacho, con el acompañamiento de la Coral Magnum Mysterium de Estepona y los Coros del CEIP Sierra Bermeja y del Colegio Atlas ASM, y el XXIV Pregón de Navidad, que estará a cargo de Macarena Arroyo Marín, Fiscal Jefa Antidroga del Campo de Gibraltar.

Otro enclave destacado de la Navidad será el Palacio de Exposiciones y Congresos; del 5 al 7 de diciembre se celebrará la I Feria Outlet Factory Marcas, donde se podrán adquirir infinidad de artículos de moda con grandes descuentos. Cabe destacar que el 50% de la recaudación de las entradas, que costarán dos euros, será a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en Estepona.

Asimismo, el martes 16 se celebrará el tradicional Encuentro Musical Escolar (Entrada: 1 kilo de alimentos no perecederos, a beneficio de Cáritas Parroquial de Los Remedios), y del 19 al 21, el Circo Bravo Aqua presentará el espectáculo 'Magia de la Ilusión', una combinación de magia, humor, luz y aventura para toda la familia. En cuanto a eventos culturales en el Mirador del Carmen, el jueves 11, a las 20 horas, se presentará el libro 'Fundido a Negro', del autor esteponero Julio Peces Ruiz, ganador del XXX Premio de Novela Ateneo Joven de Sevilla 2025.

En el mismo espacio, el viernes 12 actuará el Coro Internacional 'Love to sing', a las 19.30 horas. El miércoles 17, a las 19 horas, habrá un taller de periodismo cultural impartido por el periodista y poeta Braulio Ortiz Pole, quien también presentará su libro 'Hombres que dicen Aleluya' el jueves 18, a las 19 horas.

El miércoles 17 de diciembre, a las 19.30 horas, se celebrará en el Centro Cultural Padre Manuel el '130 Aniversario del Nacimiento del Cine' con un concierto de piano y canto de bandas sonoras dirigido por el barítono David Geary, y la proyección de la película ¡Qué bello es vivir! (1946), de Frank Capra.

Como cada año, vuelve uno de los eventos gastronómicos más esperados por los ciudadanos, como es la Feria del Queso 'Popi, Sabor a Málaga', que estará abierta al público del 12 al 14 de diciembre en el Paseíllo de la calle Real.

En la Plaza del Rocío se celebrará el martes, 16 de diciembre, la bendición y entronización del Niño Jesús en el Belén Municipal, a las 20 horas, y la Asociación Estepona Flamenco 'El Patio' que dirige Ana Fargas presentará el jueves 18, a las 20 horas, un espectáculo con villancicos clásicos y populares en diferentes estilos flamencos, en la Plaza Antonio Gala.

La Plaza del Ajedrez acogerá el tradicional 'Poblado Navideño de Papá Noel', donde los niños podrán divertirse el 21 de diciembre en una fiesta con nevada artificial, castillos hinchables, talleres* La Navidad también se celebrará con varios eventos en las zonas del extrarradio.

El viernes 12 de diciembre, a las 18.30 horas, habrá una Zambomba Navideña en Cancelada, con degustación de dulces y tostón de castañas, que estará amenizada por la Zambomba 'Con azúcar y canela' y la Academia de Baile 'Sólo Flamenco' de Ana Guerrero.

El martes 16, se celebrará en el CEIP Ramón Lago la Merienda Navideña de Mayores, a las 18 horas, con la actuación de 'Los Jubis'; y el miércoles 17 de diciembre, a las 18 horas, en la Tenencia de Alcaldía, se celebrará el tradicional concurso de dulces típicos de Navidad.

Por su parte, Nueva Atalaya celebrará el sábado 13, a las 19 horas, una Zambomba Navideña a cargo del Coro Rociero 'Canta Marbella', y el sábado 20 de diciembre, a las 19.30 horas, tendrá lugar la representación del Belén Viviente.

Los actos para despedir el 2025 finalizarán el día 31, desde las 23 horas, con la Fiesta Popular de Fin de Año en la Plaza del Reloj, amenizada por la orquesta Q Gain y su espectáculo al estilo Las Vegas. Habrá reparto gratuito de cotillón para dar la bienvenida al Año Nuevo, que será recibido con un espectáculo de fuegos artificiales.

El programa de actividades navideñas continuará en 2026 con la celebración de la Festividad de los Reyes Magos. Los actos darán comienzo el sábado, 3 de enero, con la entrega de cartas al Cartero Real en la Plaza Antonia Guerrero, de 17 a 20 horas, y culminarán el lunes, 5 de enero, con una fiesta infantil de bienvenida a los Reyes Magos en el Recinto Ferial, a partir de las 11.30 horas, amenizada por el Mago Rubén y su espectáculo 'Navidad Mágica', y la Gran Cabalgata de los Reyes Magos.

El desfile de carrozas partirá a las 17 horas desde la puerta del Ayuntamiento, en la Avenida Juan Carlos I, y finalizará en la Plaza Antonia Guerrero, donde los niños podrán hacer entrega de sus cartas a los Reyes Magos.

En Cancelada, el desfile saldrá a las 17.30 horas desde la calle Montemayor. Las actuaciones en el Teatro Auditorio Felipe VI arrancarán en 2026 con el tradicional 'Concierto Extraordinario de Año Nuevo' de la Orquesta Filarmónica de Málaga, el domingo 4 de enero, a las 20 horas, bajo la dirección de Darrell Ang, director artístico de la Sinfónica de Sichuan.

Por último, la presentadora y humorista Paz Padilla estará en Estepona con la versión teatral de su libro 'El humor de mi vida', los días 9 y 10 de enero, a las 21 horas.