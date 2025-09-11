Un estudio plantea alternativas a corto plazo para descongestionar el tráfico en la A-7 en Málaga

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han presentado el estudio - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El informe, solicitado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria a la Fundación Madeca, propone iniciativas por 14 millones

MÁLAGA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un informe técnico solicitado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria a la Fundación Madeca de la Diputación propone la ejecución de diversas alternativas que podrían ejecutarse a corto plazo para descongestionar la A-7 en el tramo entre Málaga-Este (Limonar) y Rincón de la Victoria hasta el término municipal de Vélez-Málaga.

El estudio, realizado por la consultora Andaluza de Modelado e Ingeniería (AMEI), plantea actuar en siete enlaces con soluciones como rediseñar y realizar nuevas estructuras en los ramales de acceso a la A-7, duplicar carriles de salida y en algunos casos construir glorietas . Y cuantifica esas actuaciones en algo más de 14 millones de euros (sin IVA).

El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han presentado el estudio junto al ingeniero y CEO fundador de AMEI, Carlos Atienza.

Salado ha incidido en que desde hace muchos años Málaga, su área metropolitana y la Costa del Sol necesitan inversiones importantes en infraestructuras de movilidad y transporte debido al notable crecimiento de la población.

Y, centrándose en materia de carreteras, ha indicado que el mayor punto conflictivo y saturado, aunque existen varios en la provincia, se da en la zona oriental, entre Málaga Este y Rincón de la Victoria hasta el término municipal de Vélez-Málaga. Por eso, ha añadido que se ha reclamado reiteradamente la necesidad de una segunda ronda oriental.

Ha apuntado que en 1990, Rincón de la Victoria tenía 17.000 habitantes mientras que ahora cuenta con más de 52.000. Vélez-Málaga tenía 50.000 habitantes y ahora 86.000. Y Málaga capital ha ganado 72.000 habitantes. "No podemos pretender que una red y unos accesos construidos hace veinte o treinta años sigan absorbiendo el tráfico actual. Resultan insuficientes desde hace tiempo y lo vemos en los atascos de cada día", ha recalcado.

En 2017, el Ayuntamiento de Málaga lideró y envió al Gobierno una amplia propuesta para planificar y ejecutar una segunda ronda oriental desde Chilches hasta Málaga. Y el año pasado el Ministerio de Transportes licitó y adjudicó un Estudio Previo de alternativas de mejora de la Red de Carreteras del Estado en la Zona Este del Área Metropolitana de Málaga, que debe plantear alternativas como la construcción de una autovía de nuevo trazado, las ampliaciones de capacidad y/o mejora de la actual autovía A-7, la implantación de carriles BUS-VAO o una combinación de las anteriores.

Al respecto, Salado ha defendido la necesidad de acometer soluciones a corto plazo que ayuden a paliar los efectos de los atascos actuales hasta que se lleven a cabo otras actuaciones de mayor alcance, que exigirán plazos de tiempo muy elevados, para resolver los problemas estructurales de la movilidad en la zona este de la capital y en Rincón de la Victoria.

"Quiero dejar claro que esta es una propuesta que, desde Diputación y los ayuntamientos implicados, hemos trasladado al Ministerio desde la premisa de la necesaria colaboración institucional y por el bien general. Es una propuesta constructiva, positiva, y esperamos que, esta vez sí, obtengamos una respuesta acorde", ha resaltado.

Por su lado, Francisco de la Torre ha redundado en que se trata de soluciones prácticas, a corto plazo y con alto impacto en la movilidad. "Será difícil encontrar en España una inversión planteada que con tan poco dinero se pueda conseguir tanto", ha enfatizado, añadiendo que confía en que estas propuestas sean aceptadas en el mencionado estudio que realiza el ministerio.

En el informe se analizan los datos de intensidad media diaria de tráfico de los últimos años en la zona y que reflejan unas tasas de crecimiento interanuales muy superiores a las existentes en otros tramos de la Red de Carreteras del Estado situados en las proximidades de grandes aglomeraciones urbanas.

De han seleccionado cuatro estaciones de aforo entre las disponibles en el ámbito de estudio, abarcando la Ronda Este (a la altura del paso superior de la carretera de los Montes A-7000 y en la salida de El Palo), la variante de Rincón (en Benagalbón) y la continuación hasta Vélez-Málaga (en Almayate).

En el documento se recoge que, en los últimos años, se ha llegado a una situación en la que los atascos son habituales en hora punta de mañana de día laborable en sentido Cádiz, para acceder a Málaga y la zona oeste desde los municipios de la Costa del Sol Oriental y la Axarquía. Y en sentido contrario, en horario de tarde, aunque de forma menos acentuada, pues este retorno se realiza de forma más repartida en el tiempo, salvo los viernes.

El informe reseña que junto a la falta de capacidad del tronco de la autovía A-7, existe una manifiesta insuficiencia de los nudos que la conectan con el viario urbano.

Y, además, se ha identificado una situación que colapsa más los enlaces en hora punta: muchos usuarios, con residencia en Rincón de la Victoria u otras poblaciones de la zona este y cuyo destino final es un centro de trabajo situado en la zona oeste de Málaga, realizan una parada intermedia en alguno de los numerosos centros escolares situados en el distrito este de la ciudad de Málaga, sobrecargando alguno de los nudos de la Ronda Este (El Palo, Pedregalejo o Limonar).

El estudio plantea la posibilidad de implantar un tercer carril en los tramos entre El Palo y La Cala del Moral y entre Añoreta y Vélez-Málaga, algo que se descarta en el caso de la variante de Rincón de la Victoria por limitaciones de espacio.

En cuanto a los enlaces, en El Limonar, se propone rediseñar los ramales de la glorieta norte (junto a la estación de servicio) con una nueva estructura que permita una incorporación independiente a la autovía en sentido Cádiz y un nuevo ramal para el acceso hacia el Limonar de los vehículos que proceden de la zona este de la A-7. Y en la glorieta sur, se propone ejecutar sendos carriles segregados para los movimientos desde el Limonar hacia la zona este y desde la zona oeste hacia el Limonar.

En Pedregalejo, en la glorieta norte se apuesta por una solución similar a la del Limonar, rediseñando los ramales con una nueva estructura. Y en la glorieta sur se plantea duplicar el número de carriles de salida de la autovía hacia Cerrado de Calderón y un crear un carril segregado para acceso a Hacienda Paredes.

En El Palo, se propone una glorieta en la zona norte similar a la del sur para que quienes vienen de la zona este no tengan que ceder el paso a los que bajan de Pinares de San Antón, como ocurre ahora, evitando retenciones en la A-7. Y en la glorieta sur, se plantea duplicar el número de carriles del ramal de salida desde el sentido oeste, modificando su rasante y también la del ramal de incorporación a la autovía hacia el este.

En La Cala del Moral, en el ramal de salida sentido Almería se apuesta por crear un carril segregado, por la derecha, para los usuarios con destino al centro comercial o a las urbanizaciones situadas al sur de la MA-24, y un carril propio, con una nueva estructura paralela a la autovía para acceder a urbanizaciones de la zona, como El Cantal y Serramar.

En Rincón de la Victoria, se propone ampliar las glorietas situadas al norte y sur de la autovía con los máximos tamaños que permita el espacio disponible y ampliar las longitudes de los ramales hacia y desde Málaga y la zona oeste. En el nudo de Benagalbón, se plantea ampliar las longitudes de los ramales de incorporación y salida hacia y desde Málaga.

Y en el enlace de Añoreta se apuesta por la construcción de sendas glorietas, en ambos márgenes de la autovía y con las dimensiones que el espacio disponible permita.