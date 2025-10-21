Los expertos advierten que el diagnóstico precoz de la displasia de cadera en niños evita la cirugía

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La displasia de cadera es un trastorno del desarrollo en el que el fémur y el acetábulo no se forman adecuadamente, provocando desde inestabilidad leve hasta una completa luxación.

Este problema es indoloro al nacer, pero da lugar a "complicaciones futuras, como dolor y artrosis precoz de la cadera, por lo que un diagnóstico y tratamiento precoz es crucial", ha advertido el doctor Adolfo Díaz, especialista en Traumatología Infantil del Hospital Quirónsalud Málaga.

La displasia de cadera es una afección frecuente --afecta entre 1 de cada 100 a 1 de cada 1000 niños-- que, diagnosticada a tiempo, puede corregirse con tratamientos ortopédicos sencillos y evitar secuelas graves a largo plazo.

Recientemente, el doctor Díaz y equipo de Traumatología de Quirónsalud Málaga ha operado a una niña de seis años con síntomas y limitaciones en la vida diaria, como cojera y dolor con la deambulación, así como cambios a nivel de la cadera que ya no se podían corregir con tratamiento conservador", comparte el traumatólogo.

Tras ser valorada por Díaz y ante los cambios estructurales irreversibles en la articulación de la paciente, determinó la necesidad de una intervención quirúrgica. "Este caso nos recuerda que un diagnóstico y tratamiento correctos y tempranos son esenciales para permitir un desarrollo normal de la cadera y prevenir complicaciones futuras", ha añadido.

DIAGNÓSTICO PRECOZ, "LA CLAVE DEL ÉXITO"

La displasia de cadera puede deberse a factores familiares, gestacionales y ambientales y es más común en niñas y en bebés nacidos en presentación podálica. El diagnóstico precoz, mediante exploración física y ecografía en el nacimiento, permite iniciar tratamientos eficaces, como el arnés de Pavlik, que corrige la posición del fémur y favorece el desarrollo normal de la articulación.

"Cuanto más tarde se detecta la displasia, más complejos y menos efectivos resultan los tratamientos, pudiendo requerirse cirugías correctivas y generando consecuencias permanentes, como cojera, dolor crónico o limitación funcional", ha advertido.

El Hospital Quirónsalud Málaga cuenta con un equipo de traumatología infantil que pone a disposición de sus pacientes las técnicas y tratamientos más innovadores para garantizar una atención integral durante el crecimiento y desarrollo del niño, con atención desde recién nacido segura, de calidad y personalizada.

Por último, el doctor Adolfo Díaz ha insistido en "la importancia de acudir a las revisiones pediátricas periódicas y realizar una ecografía de cadera si existen antecedentes familiares o factores de riesgo, con el objetivo de detectar precozmente la displasia y garantizar una infancia sana y activa".