Una exposición en Málaga muestra el cruce entre distintos creadores, generaciones, técnicas y maneras de pensar

Mimi Ripoll, Pablo Mercado, Delia Boyano, Noelia García Bandera, Rocio Verdejo, Francisco Javier Valverde, Juan Manuel Rodríguez, Dreucol y Darko componen el elenco artístico de la exposición 'We are here 2' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mimi Ripoll, Pablo Mercado, Delia Boyano, Noelia García Bandera, Rocio Verdejo, Francisco Javier Valverde, Juan Manuel Rodríguez, Dreucol y Darko componen el elenco artístico de la exposición 'We are here 2. La creación actual en Málaga', en la que se cruzan estos creadores, distintas generaciones, técnicas y también maneras de pensar.

Esta muestra da continuidad a una primera celebrada en 2019 con el mismo título genérico de la frase 'Aquí estamos nosotros' traducida al inglés. Está impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y la Sociedad Económica de Amigos de El País y se desarrolla en las salas de este espacio.

La exposición, que puede visitarse hasta el 30 de abril, ha sido presentada este martes por la concejala de Cultura, Noelia Losada, junto al presidente de la Sociedad Económica de Amigos de El País, José María Ruiz Povedano, y el comisario, Luis Reyes, también joven gestor del tejido cultural local.

El horario de visitas es de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas y domingos y festivos, cerrado.

'We are here 2' es una muestra multidisciplinar que abarca pintura, escultura o videoarte. Tal como señala el comisario: "Esta muestra plantea el cruce entre los distintos creadores, donde se mezclan generaciones, técnicas y maneras de pensar distintas, pero con la mirada puesta en la creación malagueña, una reivindicación de que su obra pueda ser contemplada por el gran público, la reivindicación de lo local, del arte que no entiende de reglas, que no busca agradar sino provocar".

Una muestra, ha continuado, "en la que no podemos hablar de corrientes o colectivos artísticos, cada artista mantiene su individualidad, sabiendo aprovechar los contenidos académicos adquiridos (en su mayoría provienen de la Facultad de Bellas Artes) pero evolucionándolo a un lenguaje propio, si bien podemos decir que comparten los rasgos del artista-creador, autonomía (libertad), actividad, la curiosidad, enfrentarse a un imposible, plasmar en real lo imaginado".

Luis Reyes se adentra en realizar un esbozo de lo que cada uno de los ocho artistas plasma en esta exposición: "El arte más academicista podemos verlo en la obra de Juan Manuel Rodríguez, con sus lienzos de gran formato en el que representa personajes masculinos con fondos neutros, individuos que no interaccionan con el espectador pero sí permiten percibir su malestar".

Un arte académico, ha añadido, que se ve contrapuesto con el arte urbano o grafiti y pintura mural de Dreucol, una obra que gira en torno al arte público y sus problemáticas, una denuncia social, que traslada desde las calles al interior de un espacio museístico. Otro artista urbano que traslada su obra al interior es Darko, que mediante el ensamblaje da una nueva vida a objetos a priori no artísticos convirtiéndose en un lienzo para sus formas geométricas.

El círculo que desde hace tiempo le acompaña en su trabajo, un elemento que también podemos encontrar en la obra de Mimi Ripoll, unas obras circulares que combinan tamaños y colores en perfecto equilibrio, que caminan entre lo dimensional y tridimensional, o lo pictórico y lo escultórico, como es el caso de la obra de Pablo Mercado, que muestra, según Reyes, unas obras sutiles en la que el propio lienzo y la propia materia se convierten en la obra por sí misma.

Delia Boyano, por su parte, "relata una historia del individuo desplazado del siglo XXI, a través del folclore y la tradición, a través del bordado". "El trabajo del telar ligado casi siempre a la mujeres, una figura femenina que encontramos en la obra de Rocío Verdejo, que se muestra en interiores, con sombras y luces, naturaleza fingida o real, pero una necesidad de conectarse con ella", ha afirmado Reyes.

Una naturaleza real que se encuentra en las fotografías de Noelia García Bandera, donde mediante el uso de la red juega con el espectador, un juego de una naturaleza fingida que se ve en la pintura de Javier Valverde, quien plantea un movimiento fijo dentro de la obra, un viaje de ida y vuelta, simbolizando el paso del tiempo y lo fugaz de una vida que se acaba.