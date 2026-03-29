Exposiciones y espectáculos musicales centrados en la provincia protagonizan las actividades de la Diputación de Málaga

Actividad 'Inside' en Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha informado este domingo de la "variada agenda cultural" para la próxima semana protagonizada por actuaciones musicales en la provincia. Además, la oferta se completa con varias exposiciones en el MVA, el Ateneo de Málaga y El MAD de Antequera.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la primera actividad será el miércoles 1 de abril a las 11,00 horas. Durante todo el año 2026, salvo en los meses de junio, julio y agosto, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece un servicio exclusivo de consultoría educativa o laboral para sus usuarios de la mano de Jorge Álvaro Recena. Las siguientes sesiones de esta actividad serán el 8 y el 15 de abril.

El domingo 5 de abril, a partir de las 16,00 horas, la Plaza Nuestra Señora del Rosario de Canillas de Albaida recibirá al Cuarteto Antídoto. También el domingo, el trío musical Grupo Latidos actuará en la plaza Virgen del Rosario de Cartajima. El concierto comenzará a partir de las 16,00 horas y la entrada es libre.

EXPOSICIONES

'Inside' de Daniela Miazzo se despide del Centro Cultural MVA el próximo 3 de abril. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 21,00 horas, festivos cerrado. Por su lado, hasta el 17 de mayo el MAD de Antequera acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista.

Hasta el 17 de mayo el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista y con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística. Entrada gratuita. Horario de visitas de lunes a sábado de 10.00 a 20.30 horas, domingos cerrado.

Por su parte, el Ateneo de Málaga expone la muestra 'Cinco lobitos' del artista visual Lazarus, un proyecto expositivo que cuenta con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga. Comisariada por Sergio Croma, podrá visitarse hasta el 17 de abril. Está compuesta por veinte imágenes que han sido seleccionadas entre más de doscientas fotografías tomadas de forma espontánea durante distintos momentos de la Semana Santa malagueña.