Extinguido el incendio declarado este sábado en Cártama (Málaga) y considerado finalmente agrícola

Incendio forestal declarado en un paraje de Cártama. - INFOCA

MÁLAGA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Infoca, ha dado por extinguido durante la madrugada de este domingo, 30 de agosto, el incendio declarado este pasado sábado en un paraje en el municipio malagueño de Cártama, y que finalmente se ha considerado agrícola y no forestal.

Así lo ha dado a conocer el Infoca en un mensaje publicado a primera hora de la mañana de este domingo en su cuenta en la red social 'X', consultado por Europa Press, en relación a este incendio que afecta al paraje Dehesa Alta, y que inicialmente se consideró forestal.

Previamente, el incendio se había dado por controlado, y antes por estabilizado, si bien tras ese primer avance contra el fuego permanecieron en el lugar 25 bomberos forestales, dos Brica, un técnico de operaciones, cuatro agentes medioambientales y dos autobombas para lograr el control del incendio, algo que se logró cerca de las 20,00 horas de este sábado.