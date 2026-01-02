El Extra de Navidad de la ONCE deja un cupón premiado con 400.000 euros en Cártama

Juan Carlos Collado vende un cupón de primera categoría agraciado con 400.000 euros en la localidad de Cártama - ONCE

MÁLAGA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo año comienza bien para Andalucía con el Extra de Navidad de la ONCE que ha dejado un cupón premiado con 400.000 euros en el municipio malagueño de Cártama y ha repartido un total de 4,4 millones de euros en La Línea de la Concepción.

En Málaga, según ha indicado la ONCE en un comunicado, Juan Carlos Collado vendió un cupón de primera categoría agraciado con 400.000 euros en la localidad de Cártama y lo vendió a través del TPV por el que el cliente elige el número que desea jugar en la estación, en la calle Alemania. "Me hubiera encantado haber dado más premios pero estoy igualmente feliz", ha explicado.

Por otro lado, la localidad andaluza más afortunada resultó la gaditana de La Línea de la Concepción, donde Daniel Losada vendió once cupones de primera categoría premiados con 400.000 euros cada uno en la esquina de la calle Carboneros con Doctor Villar, en pleno centro de La Línea.

Dani, como le llaman todos en el Campo de Gibraltar, es vendedor de la ONCE desde 2007, y sabe bien lo que es regalar fortuna a sus clientes porque en cinco ocasiones ha dado ya premios mayores, el mayor de ellos, hasta ayer, en 2015 cuando repartió cerca de dos millones de euros.

Así, en este 1 de enero de 2026 se ha superado a sí mismo con 4,4 millones de euros en premios para sus vecinos y vecinas. "Da igual que sea Navidad o sea Feria, siempre viene bien un pellizquito, es una alegría que a nadie le sobra", ha señalado y ha añadido que "he soñado con dar un Cuponazo un viernes pero no este de Navidad. Pero un cupón de Navidad es lo más semejante a un Cuponazo y me alegro mucho por la gente porque cuando un pueblo está más necesitado, más se intenta que toque, y por lo tanto, mayor alegría".

En total este primer sorteo del año de la ONCE ha repartido más de 25 millones de euros en premios mayores principalmente entre Andalucía, Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, el año pasado el Sorteo de Navidad de la ONCE repartió también más de 14,5 millones de euros en sus premios mayores en cuatro provincias andaluzas entre las localidades de Álora, Huelva, Linares, Sanlúcar de Barrameda y Arcos de la Frontera, con 36 cupones premiados con 400.000 euros cada uno.

Los cupones de la ONCE "son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".