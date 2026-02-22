La Junta da luz verde al PGOM de Marbella (Málaga), el primer plan adaptado a la Lista en Andalucía

De izquierda a derecha, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, con la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. - JUNTA DE ANDALUCIA

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha informado de forma favorable al documento final del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Marbella, el primero de Andalucía adaptado a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista). El dictamen de la Junta de Andalucía se ha remitido ya al Ayuntamiento de Marbella, que podrá aprobar en pleno el nuevo planeamiento que sustituye al PGOU vigente, que data del año 1986.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado en una nota de prensa que con la Lista, Andalucía cuenta con "una ley moderna, que minimiza los tiempos para la aprobación de los planes generales y acaba con las trabas que frenaban el desarrollo de nuestros municipios". Marbella, ha asegurado, será el primer municipio de muchos que "se acogerá al camino rápido, sencillo y práctico de la Lista".

"Marbella, gracias a su Ayuntamiento y la colaboración del actual Gobierno andaluz, contará por fin con un plan urbanístico completamente actualizado, que responda a las necesidades reales de sus vecinos", ha señalado Rocío Díaz. En ese sentido, también ha agradecido la "estrecha colaboración mantenida entre las dos administraciones para buscar soluciones a todos los trámites administrativos "en un foro común, las mesas de trabajo, una herramienta que proporcionar la Junta para que los ayuntamientos puedan agilizar los planes generales".

"Todos los municipios saben que en el Gobierno andaluz es un aliado en el desarrollo de sus planes. Atrás han quedado los años de bloqueo en materia de urbanismo", ha manifestado. Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha asegurado que "la resolución de la Junta de Andalucía es una magnífica noticia no solo para el Ayuntamiento, sino para toda la ciudad" y ha subrayado que "el hecho de que Marbella sea el primer municipio de Andalucía en contar con un PGOM adaptado a la Lista supone un antes y un después en la planificación urbanística".

La primera edil ha destacado que se trata de "un instrumento clave que aporta seguridad jurídica, reduce la burocracia y agiliza los tiempos de tramitación, dotándonos de una hoja de ruta clara para afrontar los nuevos retos de desarrollo con un modelo de ciudad sostenible, inclusiva, verde y conectada".

Asimismo, ha puesto en valor que el documento haya avanzado "en un tiempo récord gracias a la colaboración leal entre ambas administraciones" y ha señalado que el Ayuntamiento procederá en las próximas semanas a su aprobación definitiva en pleno, lo que permitirá "impulsar con garantías el crecimiento económico y el bienestar de nuestros vecinos". Uno de los objetivos principales de la Lista era ofrecer seguridad jurídica, evitando los problemas ocasionados por la anulación de los planes urbanísticos por los tribunales, además de eliminar la maraña normativa existente, que hacía que se eternizaran los plazos para la tramitación de los planes generales, que son determinantes para el futuro desarrollo de los municipios.

Con esta ley, se reducen los plazos y la burocracia, dando mayor protagonismo y autonomía a los ayuntamientos, con medidas como la ampliación del uso de la declaración responsable y un nuevo tratamiento al silencio administrativo, de manera que el retraso o la inactividad de la Administración no paralice su tramitación. Dentro de los planes generales, la Lista establece un periodo máximo de tres años entre la aprobación inicial y la aprobación final, extremo que se cumplirá con el PGOM de Marbella.