Factoría Echegaray, en Málaga, abre el plazo de inscripción para la quinta edición de la Escuela de Espectadores

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Factoría Echegaray, en Málaga, abre este jueves el plazo de inscripción a la quinta edición de su Escuela de Espectadores, iniciativa que nació hace cuatro temporadas con el objetivo de atraer, fidelizar y formar al público en las artes escénicas contemporáneas.

Desde este jueves 11 y hasta el 22 de septiembre se pueden enviar las solicitudes para participar en este taller que permitirá conocer en profundidad los detalles y el proceso de montaje de las tres obras de la temporada 2025-26 de la productora escénica municipal, programadas entre febrero y junio de 2026, 'Conserveras del tiempo', de Juan Fleta; Tramontana, de Juanma Romero, y 'Antígona' en Jerusalén, de Olga Amarís, con el añadido de tres montajes del ciclo Escena Abierta Málaga y otro del Festival de Teatro de Málaga. Así, se analizarán y verán 'Se traspasan', 'Estamos bien' y 'Del nido al nicho', de Escena Abierta Málaga, y 'El sí de las niñas', perteneciente a la programación del Festival de Teatro.

La actividad didáctica se desarrollará en 27 sesiones en las que se analizarán los textos de cada obra, se asistirá a los ensayos, y a las funciones, se celebrarán encuentros con los elencos, directores y autores de las piezas y se ofrecerán clases magistrales en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España.

Las personas interesadas en inscribirse en la Escuela de Espectadores (ESES) deberán enviar su solicitud a promocion@malagaprocultura.com hasta el 22 de septiembre. Las 50 plazas disponibles se cubrirán por orden de inscripción.

El coste del taller es en concepto de abono de las entradas de cada una de las siete obras, que suman un total de 115,40 euros. A partir del 23 de septiembre, se comunicará a través de correo electrónico a los solicitantes si están o no admitidos en el taller. A los admitidos se les indicará el IBAN y número de cuenta del Teatro Cervantes para que realicen el ingreso de los referidos 115,40 euros.

El taller está destinado a cualquier persona adulta interesada en las artes escénicas. No es necesaria una formación especial ni una edad determinada, aunque con el objetivo de que la actividad sea intergeneracional se dividirá en dos partes el número total de inscripciones: 25 plazas para los espectadores de entre 18 y 45 años y 25 para mayores de 45 años. Las bases de la convocatoria están en www.teatroechegaray.com/factoriaechegaray/proyectos/

FECHAS Y PROGRAMA

Las sesiones programadas se desarrollarán en el Salón Rossini del Teatro Cervantes a las 19 horas en los días programados, excepto la asistencia a los distintos espectáculos, que será en el Teatro Echegaray en el día y la hora establecida de la función. La asistencia a los ensayos de las distintas producciones se irá anunciando con antelación.

La organización se reserva puntualmente por motivos extraordinarios el cambio de día, lugar y hora de cualquiera de las sesiones.

Esta temporada comienza con el programa 'Eses+_Escuela de Espectadores_Plus', que consistirá en un ciclo de clases magistrales complementarias a las sesiones programadas, en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España, en el que trimestralmente estará invitado un autor, director o algún especialista de renombre nacional de las Artes Escénicas que mantendrá una conversación con el director de ESES.

Se abrirá un periodo de inscripción para participar en dicho ciclo, y los inscritos en esta convocatoria tendrán prioritariamente reservada su asistencia.

EL ESPÍRITU DE LA ESCUELA DE ESPECTADORES DE FACTORÍA ECHEGARAY

La Escuela de Espectadores de Factoría Echegaray persigue fidelizar al espectador: crear un público fiel y estable, que disfrute de la actividad escénica. Un público especializado y entendido en la materia, que disfrute de las artes escénicas y pueda analizar con juicio crítico cada espectáculo al que acude.

Para Eugene Carr y Michelle Paul las entidades culturales deben romper la 'quinta pared', es decir, mantener un contacto regular y de manera creativa con el público fuera de la sala, bien presencialmente o en red, recordándole en todo momento lo que la institución puede ofrecerle con propuestas motivadoras y estables.

Factoría Echegaray asume esa corresponsabilidad en la captación de público y en el mantenimiento de un espacio de diálogo permanente, dentro y fuera del recinto escénico, como establecen sus objetivos fundacionales. Este es el papel de la Escuela de Espectadores, cuyas anteriores ediciones, las temporadas 2021-22, 2022-23, 2023-24 y 2024-25, se saldaron con una gran acogida por parte de los inscritos y de los equipos artísticos.

Francisco J. Corpas, creador de la primera Escuela de Espectadores en 2007 y que viene desarrollando con éxito este proyecto en distintos teatros públicos de la Junta de Andalucía, vuelve a ser el responsable del taller.