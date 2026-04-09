Factoría Echegaray de Málaga estrena el 23 de abril 'Tramontana', un homenaje a los movimientos de resistencia de guerra

Factoría Echegaray estrena el próximo 23 de abril - CARMEN TEXEIRA /FACTORÍA ECHEGARAY

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Tramontana', el nuevo montaje de Factoría Echegaray, homenajea a los movimientos de resistencia de todas las guerras del mundo en una puesta en escena concebida como "un acto contra el olvido". Javier Parra dirige a Patricia Navas, Fernando Rueda y Francisco Rod en su lectura del texto de Juanma Romero Gárriz, que se estrena el próximo 23 de abril en el Teatro Echegaray de Málaga capital.

Este jueves se han abierto a los medios de comunicación las puertas de los ensayos de una obra ambientada junto a un faro sin luz en el Mediterráneo de finales de los años 30 del pasado siglo. Dos pescadores, padre (Francisco Rod) e hijo (Fernando Rueda), reaccionan de manera diferente a la llegada de cientos de miles de refugiados a la playa y a la presencia de una misteriosa mujer (Patricia Navas).

El director ha ideado un espacio escénico "minimalista y simbólico con el que amplificar el estado emocional de los personajes y acentuar su soledad" en medio de la bruma y el viento y su ceguera ante la cruda realidad que les rodea.

Parra recoge el guante de Juanma Romero Gárriz para poner en evidencia que "todas las guerras tienen dos frentes, por un lado el militar y político, y por otro el que se libra en el interior de cada ser humano que la sufre o participa en ella". Así, 'Tramontana' plantea al espectador un dilema moral sobre la compasión, una disyuntiva entre el miedo y el amor.

"El miedo no caduca ni se transforma, siempre es el mismo en hombres y mujeres distintas. Nietas, madres e hijas que sostienen a sus familias frente al oleaje intransigente. El mismo Mediterráneo, el mismo viento del norte. 'Tramontana' es una discusión que explora los límites de la compasión e invita a la empatía, sin complejos y sin el peso de la historia", ha explicado el director.

La escenografía de Carlos Fortuny y la iluminación creada por Jorge Colomer contribuyen al simbolismo de una puesta en escena enriquecida con la música y audiovisuales que firma María Luisa Tomás. Retazos de canciones europeas de resistencia y lucha como 'Al vent', 'Fischia il vento', 'Le chants des partisans', 'A galopar' o 'Si me quieres escribir', transformados por Tomás, acompañan a los personajes y contextualizan la trama de un espectáculo que pretende, asegura Parra, "poner algo de luz en la oscuridad y algunas palabras sensatas en la barbarie".

'Tramontana' sube a las tablas con el aval del premio del 'X Certamen Jesús Campos para textos teatrales', que concede la asociación Autoras y Autores de Teatro. María Beltrán, ayudante de dirección del montaje, y el personal técnico habitual de Factoría Echegaray completan el equipo de este segundo montaje de la décima temporada de la productora escénica municipal, que se exhibirá en el Teatro Echegaray de jueves a sábado entre el 23 de abril y el 2 de mayo.

Las entradas para las seis funciones están ya a la venta por un precio único de 15 euros, con oferta de dos entradas por una en todos los pases.