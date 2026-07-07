Fallece un bañista de 93 años en una plaza de Benalmádena (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de una playa.
Archivo - Imagen de archivo de una playa. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 7 julio 2026 19:29
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MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 93 años ha fallecido este martes en una playa de Benalmádena (Málaga) tras ser sacado del agua, según han confirmado desde Emergencias 112 Andalucía.

Según han informado a Europa Press, sobre las 8,50 horas, el 112 ha recibido una llamada de una persona que alertaba de que en la playa El Kilito, en la zona de Arroyo de la Miel, habían sacado a un hombre del agua y se le estaba practicando la reanimación.

En ese momento, se dio aviso a la Policía Local, a la Nacional y a los servicios sanitarios, que han confirmado el fallecimiento de este hombre, de 93 años.

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