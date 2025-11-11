Familia García Caparrós sobre documentación en torno al asesinato: "Siguieron con su vida normal y la nuestra se hundió"

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977 a los 18 años en una manifestación pro autonomía andaluza, se ha mostrado expectante después de que este martes la Mesa del Congreso de los Diputados haya aprobado que el próximo 18 de noviembre las hermanas de Manuel José puedan acceder a la documentación completa en torno a la investigación del asesinato con acceso completo a los nombres de los investigados en torno a este suceso.

"Siguieron con su vida normal y la nuestra se hundió por completo", ha asegurado Loli García Caparrós --una de las tres hermanas de Manuel José-- a Europa Press tras conocer la noticia de la autorización de la Mesa del Congreso para ver el grueso del expediente de la denominada Comisión de Encuesta sobre los sucesos de Málaga y La Laguna (Tenerife), la investigación que abrió la Cámara Baja en 1977.

"Por lo memos ya hemos dado este paso. Ahora, a esperar a que el día 18 --Loli, Puri y Paqui-- vayamos a Madrid para recoger esos documentos. A ver qué es lo que pone, qué se comentó allí --en la Comisión--, qué se hizo, quién declaró y todo lo que hay en los informes", ha asegurado Loli García Caparrós.

La hermana de Manuel José ha asegurado que este es un momento "de nervios", los cuales achaca a "no saber qué vamos a encontrar", a la vez que ha dicho que consultarán el expediente junto a un experto que les ayude a interpretar las actas.

Loli García Caparrós ha expresado su confianza en que tras esta consulta se sepa "quienes dispararon aquel día" en Málaga y que estén recogidos en el expediente "todos los que testificaron, porque a lo mejor ni siquiera fueron".

"Siguieron con su vida normal mientras que la nuestra se hundió por completo. La sorpresa puede ser mayor", ha asegurado Loli García Caparrós que ha recordado que lo único que su familia pide es "justicia" y que también ha calificado como "logro" el apoyo mayoritario de la Mesa para el acceso al expediente.