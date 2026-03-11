Fapyma impulsa en Málaga la reflexión sobre la salud mental de los menores como prioridad educativa

La Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Enseñanza privada (Fapyma) impulsa la reflexión sobre la salud mental de los menores como prioridad educativa - FAPYMA

MÁLAGA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha acogido la jornada 'La salud mental de los menores. Una preocupación que nos debe ocupar' organizada por la Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de la Enseñanza privada (Fapyma), en la que se ha puesto el foco en la importancia del bienestar emocional en la infancia y la adolescencia como elemento clave para la convivencia escolar y el desarrollo integral del alumnado.

La sesión ha reunido a familias, representantes de AMPA en un espacio de formación y reflexión centrado en la detección temprana de problemas de salud mental, la coordinación con los centros educativos.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la intervención del psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, quien ha ofrecido una visión rigurosa y cercana sobre los principales desafíos emocionales que afectan actualmente a niños y adolescentes.

Durante su exposición, ha abordado cuestiones como la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta, el impacto del entorno digital y la importancia de la comunicación familiar como herramienta preventiva.

El ponente ha subrayado la necesidad de identificar señales de alerta tanto en el ámbito doméstico como en el escolar, así como la relevancia de actuar con prontitud y coordinación. La escucha activa, la empatía y el acompañamiento constante fueron señalados como pilares fundamentales para crear entornos emocionalmente seguros.

La sesión también ha incluido un espacio de diálogo con las familias asistentes, que pudieron plantear inquietudes y compartir experiencias, generando un intercambio enriquecedor y práctico sobre cómo afrontar situaciones complejas desde la corresponsabilidad entre hogar y escuela.

La jornada se enmarca en el programa formativo que Fapyma impulsa en distintas provincias andaluzas para dar respuesta a los retos actuales del sistema educativo y reforzar la formación de las familias ante fenómenos como el incremento de los problemas de salud mental en menores, las dificultades de convivencia o el impacto de los cambios sociales y tecnológicos en el desarrollo emocional.

Desde la federación se insiste en que las familias son los primeros y principales educadores de sus hijos e hijas. Su implicación activa en la vida del centro, la comunicación fluida con el profesorado y su formación continua en ámbitos como la salud mental, la convivencia o la igualdad constituyen herramientas fundamentales para avanzar hacia una educación de mayor calidad y equidad.

Fapyma ha destacado además el papel estratégico de las AMPA como nexo de unión entre las familias y los centros educativos, en virtud del principio de corresponsabilidad. Una familia formada, informada y comprometida se convierte en un agente transformador clave para construir aulas más seguras, cohesionadas y emocionalmente saludables.