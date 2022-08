Feria de Málaga arranca con fuegos artificiales y espectáculo de drones y el pregón pasa al sábado en Cortijo de Torres

La concejala pide responsabilidad y civismo a malagueños y visitantes

MÁLAGA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Málaga de 2022 regresa, tras dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia de la COVID, y lo hace con novedades como el traslado, de día y lugar, del tradicional pregón que daba inicio a las fiestas. Así, del viernes noche pasa al sábado 13 de agosto y en vez de en la playa será en el recinto de Cortijo de Torres. La pregonera, como se anunció días atrás, será la cantautora malagueña María Peláe.

Otra de las novedades es que la noche de los fuegos artificiales contará con un nuevo espectáculo que llevará a congregar a más de 240 drones funcionando a la vez, "lo que representa la mayor concentración de drones al unísono en España".

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras, quien ha indicado que el pregón, que no tendrá lugar en la playa de La Malagueta como en años anteriores, será el primer sábado de Feria antes del encendido del recinto ferial de Cortijo de Torres en un escenario ante la portada principal. A continuación, será dicho encendido oficial. También este día en el auditorio municipal actuarán Efecto Mariposa y Carlos Baute.

La edil ha explicado los motivos por la apuesta de esta nueva ubicación y día. Uno de ellos, ha dicho, es porque "la playa es el motor más importante de lo que es la ciudad y queremos conservarla para que al día siguiente pueda ir la gente y no tener tantos problemas, como realmente tenemos".

Por otro lado, también ha aludido al abanderado de la Feria, actos que tienen lugar el sábado por la mañana, que se abre con la Romería y que, a juicio de Porras, "también habría que darle su protagonismo a la apertura de la feria del centro histórico".

Porras, durante la presentación del programa de la Feria 2022, ha estado acompañada del representante de Mahos, Damián Caneda; la presidenta de la Asociación Comerciantes Centro Histórico, Juanibel Vera; el presidente de la Federación de Peñas, Manuel Curtido; y el vicepresidente de Aehcos en Málaga, Francisco Moro.

También han estado los representantes de las empresas patrocinadoras San Miguel y El Corte Inglés; y artistas participantes en la Feria: Efecto Mariposa (Susana y Frasco), Manolo Sarria, Bonela, Encarni Navarro, Miguel Astorga, Raquel Framit, Pepe de Campillos e Isabel Guerrero.

LOS ESPECTÁCULOS DE LUZ Y SONIDO DEL VIERNES

Durante la presentación, Porras ha indicado que el viernes de arranque de Feria, este año el día 12 de agosto, tendrá como único protagonista a los espectáculos pirotécnicos y de luz y sonido. Así, este año, por primera vez, hay previsto a las 23.50 horas un espectáculo luminoso con drones.

"El mayor espectáculo que se ha hecho con drones en España", ha asegurado. 'Umiles - Drone light show' presentará esta propuesta que señala será la mayor concentración de drones operando al unísono que se produzca en España. Será un espectáculo luminoso en el que los drones dirigidos por especialistas dibujarán figuras de luz en el cielo malagueño.

Se trata de un espectáculo creado especialmente para Málaga denominado 'Noche de Fiesta', en el que participan dos pilotos al mando, un responsable técnico, tres observadores, un coordinador de operaciones y el desarrollador de la coreografía.

A partir de la media noche será el espectáculo piromusical, los tradicionales fuegos artificiales desde la zona de acceso a la terminal de cruceros, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, una empresa valenciana. Será un castillo de fuegos que se prolongarán durante 1.200 segundos.

En concreto, se quemarán 609,2 kilos de pólvora. Mientras los efectos pirotécnicos circundan el cielo del litoral de la capital sonará 'This is me' (bso el gran showman - Keala Settle); 'La vida es bella' (Main theme- Nicola Piovani); BSO 'Grease' (John Travolta & Olivia Newton- John) --You're the one that i want', 'Greased lightning', 'Summer nights'--; BOS 'Dragonheart' (Randy Edelman); 'Príncipe Alí' (bso Aladín- Will Smith); y 'Let it go' (BSO Frozen- versión de The piano guys).

ACTUACIONES EN CORTIJO DE TORRES

Por otro lado, el auditorio municipal acogerá actuaciones como las de Coti y Zenet, Antonio Carmona, Vivancos, María del Monte, India Martínez y Maka. Porras ha precisado que estos dos últimos conciertos son propiciados por el patrocinador oficial de la Feria y están ya a la venta las entradas. El resto de espectáculos son gratuitos. En el auditorio, junto a estos artistas, cada día actuará una figura local.

La esencia del arte flamenco estará diariamente presente en los días grandes de las fiestas de Málaga, y los aficionados podrán disfrutar de cantaores y cantaoras de primera fila y cuadros y grupos flamencos en espectáculos totalmente gratuitos. En la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla habrá actuaciones diarias al mediodía, a partir de las 14.00 horas; y por la noche, a las 23.00 horas.

Los verdiales seguirán teniendo su protagonismo destacado en el Cortijo de Torres en la caseta municipal dedicada exclusivamente a este arte ancestral típicamente malagueño. Desde el 13 al 20 de agosto habrá actuaciones de dos pandas cada día entre las 22.00 y las 03.00 de la madrugada. Los tres estilos estarán representados: Montes, Almogía y Comares.

En el Real de Cortijo de Torres se encuentra la Caseta Municipal Infantil, que ofrecerá un programa variado de espectáculos y actuaciones. La actividad Infantil será desde el sábado 13 al 20 de agosto, con actuaciones diarias que comenzarán a las 21.30 horas.

FERIA MÁGICA

Por otro lado, otra novedad de este año es que la Feria Mágica para los niños se traslada a la plaza de la Merced. A partir del domingo 14 habrá espectáculos y diversiones para los más pequeños entre 12.00 y 15.30 horas con juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles o magia, entre otras propuestas.

Un año más desde el Área de Fiestas se apuesta por la animación en las plazas del centro histórico y así habrá múltiples actuaciones entre las 13.00 y las 18.00 horas, hora de finalización de la Feria del centro, en las plazas de la Constitución, Las Flores, del Obispo y San Pedro Alcántara. La restauración que ha solicitado música en el interior de su establecimiento podrán hacerlo hasta las 19.00 horas. En cuanto a la limpieza en el centro ha señalado que arrancará a las 19.00 horas.

Asimismo, en calle Larios habrá actuaciones de pandas de verdiales cada día y un escenario para folclore popular malagueño. Por último, la Peña Juan Breva acogerá la programación de flamenco del centro histórico.

Cervezas San Miguel se convierte un año más en el patrocinador oficial de la Feria. Así, renueva su compromiso con el desarrollo cultural de la capital con los ya clásicos conciertos del centro, que este año se ampliarán con la programación musical en la caseta con la que la cervecera malagueña cuenta en el Real.

RESPONSABILIDAD

Por último, la concejala delegada de Fiestas ha esperado que haya "responsabilidad" de los ciudadanos y ha pedido a quienes acudan a que vayan vestidos "adecuadamente y que se diviertan de la Feria lo más responsable en los momentos en los que estamos".

"Creo que se puede divertir uno y pasarlo bien y no hacer barbaridades ni ver las cosas que hemos visto en otras ferias", ha sostenido Porras. Por tanto, ha esperado que en esta Feria 2022 tras dos años sin poder celebrarse "la gente se comporte, se divierta, que Málaga es una ciudad abierta a todo el mundo". "Espero que en la Feria de 2022, después de una pandemia, la gente actúe con responsabilidad y civismo", ha concluido.