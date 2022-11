El festival Fancine apuesta por el verde para celebrar su 32 edición con un alegato ecologista

MÁLAGA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fancine, el festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga (UMA), apuesta por la causa ecologista para su 32 edición, que se celebrará del 9 al 17 de noviembre, bajo el emblema del medioambiente.

La cita se desarrollará en el Cine Albéniz y en otros espacios de la capital, escenarios por los que pasarán más de 80 títulos de género y una variada agenda de actividades paralelas "que componen una programación teñida de verde, en consonancia con el componente natural que articula los contenidos de 2022", han señalado desde el certamen.

La presentación de la edición ha tenido lugar este jueves en el Rectorado, con la presencia de la vicerrectora de Cultura de la UMA, Tecla Lumbreras; el delegado de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza; el director general de Educación y Juventud del Ayuntamiento, Fernando Leguina, y la subdirectora de la Fundación General de la UMA, "que se suma este año como entidad participante para reforzar el carácter universitario de Fancine", Elsa Marina Álvarez.

López Mestanza ha agradecido a Lumbreras y al equipo del Servicio de Cultura de la UMA "la pasión que siempre le pone a todos los proyectos que respaldan", al tiempo que se ha mostrado "encantado" de que Málaga tenga un festival del nivel de Fancine, del que se ha considerado seguidor y espectador habitual.

Por su parte, Leguina ha definido al certamen como "un proyecto que merece la pena, un producto de éxito" al que el público responde año tras año, mostrando su intención de continuar con esta colaboración.

Por último, Álvarez se ha sentido "satisfecha" de empezar a formar parte de este festival al que se ha referido como "una actividad singular con vocación de servicio público", valorando la elección de la temática de este año que promueve la concienciación sobre el medioambiente.

PRESENTADORES Y 83 PROYECTOS

Tras las intervenciones de las autoridades, ha sido la propia Lumbreras la encargada de desvelar las sorpresas que todavía guardaba sin anunciar esta 32 edición, como los presentadores de las galas, que convertirá en padrinos de excepción a dos referentes de la escena artística española.

Así, el rapero y creador de contenidos SpokSponha pondrá "el punto gamberro" a la ceremonia de apertura el próximo miércoles en la sala 1 de Alcazabilla, un evento que culminará con la proyección de la película 'The Visitor from the Future' para estrenar los nueves días de cine. Por su parte, el mítico Paco Clavel "dará color y exotismo" a la lectura del palmarés y dando paso a 'Fumer fait tousser', que apagará el proyector de Fancine hasta el próximo otoño.

Entre medias se exhibirán un total de 83 proyectos, entre los que se incluyen 12 premieres y 15 óperas primas, una cartelera encabezada por una Sección Oficial "que revalida el hito de la pasada edición" programando de nuevo tres películas españolas a concurso.

De este modo, los nuevos trabajos de Jaume Balagueró ('Venus'), Paul Urkijo ('Irati') y Carlos Vermut ('Mantícora'), coincidirán en la pugna por los 9.000 euros de premio que Fancine otorga a la mejor película con las obras de consagrados directores internacionales, como Park Chan-wook, Neil Marshall, Peter Strickland o Quentin Dupieux.

La misión de nombrar al vencedor y otorgar otras menciones honoríficas estará en manos del Jurado Oficial, formado por tres profesionales del audiovisual de reconocido prestigio, como son el realizador Alberto Evangelio, que regresa a Fancine tras debutar con 'Visitante' en la pasada edición; la cineasta malagueña Macarena Astorga, y el director de la Federación Méliès de festivales de cine fantástico europeos, Chris Oosterom.

El podio de ganadores terminará de confeccionarlo el Jurado Joven, un comité en el que participan estudiantes de las diferentes universidades públicas andaluzas y cuyo cometido será elegir los cortos distinguidos en las dos modalidades.

PROGRAMACIÓN PARA TODOS Y ACTIVIDADES PARALELAS

Además de los apartados competitivos, la programación engloba una amplia diversidad de cintas para todos los públicos y todos los gustos. De esta manera, repiten en la parrilla secciones habituales como Ánima Zone, Horror Zone, la Sección Informativa, el ciclo de CineAsia o el dedicado al 'leit motiv' de este año.

Asimismo, estará el Fantástico en Familia, que cambia su ubicación tradicional para trasladar las sesiones matinales del fin de semana pensadas para los más pequeños de la casa al Rectorado, con actuación de cuentacuentos previa al pase gratuito del estreno del anime 'Sing a Bit of Harmony'.

"La intención de inculcar el gusto por el fantástico y crear cantera continúa también en el calendario de actividades paralelas", han sostenido, que cuenta con varias propuestas para el público infantil, como talleres y un evento de iniciación a la música electrónica en el Contenedor Cultural.

El espacio escénico del campus de Teatinos se convertirá de nuevo en epicentro de esta agenda complementaria de eventos albergando el popular concurso de K-Pop de Fancine, un taller de creación de personajes de cómics a cargo del dibujante Salva Espín o el concierto del grupo Orina, que completa el apartado musical del certamen junto al tradicional recital de bandas sonoras de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga.

Además, Fancine "intensifica el componente social y cercano de la cita" con encuentros con los directores de las películas tras los pases, en los que el público tendrá la oportunidad de debatir con ellos acerca de sus obras.

Entre los invitados que visitarán Málaga este noviembre estarán el multipremiado director Alberto Vázquez, que hablará sobre 'Unicorn Wars'. Junto a él, otros realizadores como la china Cao Jinling ('Anima'), el italiano Alberto Mascia ('Hypersleep'), Diego López ('Rec: terror sin pausa'), Ángeles Huerta ('Cuerpo Abierto'), el colectivo Samcreta ('Olimpo: Andalucía') o el malagueño Ignacio Nacho ('Isósceles').

Las entradas, que salieron a la venta el pasado viernes, se pueden adquirir a un precio único de tres euros a través del canal de Uniticket y en la taquilla del Albéniz. Igualmente, los interesados podrán comprar con antelación y en ventanilla un bono canjeable para diez películas distintas a un precio de 20 euros.