El festival malagueño Moments Festival 2026 transforma su capital en un mapa vivo de creatividad contemporánea

Archivo - El fotógrafo Miguel Trillo - MOMENT - Archivo

MÁLAGA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moments Festival 2026 está celebrando este otoño su cita más ambiciosa transformando Málaga y Madrid en un mapa vivo de la creatividad contemporánea con cerca de 150 actividades, 40 espacios y más de 200 artistas nacionales e internacionales.

Tras Madrid la pasada semana, hasta el 15 de noviembre el festival internacional malagueño de artes y culturas contemporáneas convierte su propia ciudad en una experiencia expandida de creatividad, música de vanguardia, fotografía, diseño, cine, pensamiento visual, producción artesanal y cultura independiente.

Moments ha regresado con la misma filosofía: "un proyecto artístico en constante evolución, hecho desde Málaga, con una importante raíz local, pero con mirada y vocación internacional única en el mundo". Tras 13 ediciones, Moments se ha consolidado como "un gran punto de encuentro contemporáneo que conecta disciplinas, generaciones, espacios y comunidades para activar la cultura desde la experiencia compartida".

Más allá de una programación cultural convencional, Moments es ya una tradición en su sede natal y plantea una forma distinta de vivir la ciudad, convirtiendo museos, galerías, librerías, salas de conciertos, bares, centros culturales y espacios independientes en un ecosistema vivo de creación.

La edición de 2026 marca además un importante crecimiento del festival. Málaga se convierte en el gran epicentro del proyecto con cerca de 100 actividades con más de 150 artistas en 20 espacios, mientras que Madrid acaba de cerrar su sexta edición con 50 actividades, 20 espacios y más de 50 artistas en diez días de programación intensa.

Uno de los grandes hitos de esta edición es la creación de tres grandes festivales dentro del propio festival en Málaga --Design & Film Weekend, Photo Weekend y Music Weekend--, tres bloques temáticos concebidos como nuevas experiencias culturales que amplían la identidad de Moments y refuerzan su carácter multidisciplinar.

Además, el festival vuelve a ser punto de encuentro entre grandes referentes internacionales y nacionales y una potente escena local con la que Moments trabaja durante todo el año. A. Discordia, Denis Lajúper, Gema Hamartia, José Fernández, Elisa Ogalla, Rocío Madrid, Clara Asanza, Caradusanto, Music Komité, Cravat, Structweird, Kermit son algunos de los nombres que conviven en esta edición con artistas de larga trayectoria.

El crecimiento del festival también se refleja en la incorporación de espacios culturales y museísticos. La llegada de Moments al Museo Picasso Málaga supone uno de los grandes hitos institucionales de esta edición. Junto a la pinacoteca se suman sedes como Museo de Málaga, Museo de Arte Flamenco Peña Juan Breva, EASD San Telmo, Centre Pompidou Málaga, MEET, Mucac La Coracha y Museo Casa Natal Picasso, además de una extensa red de espacios independientes.

Además, antes de que arranque el gran despliegue del festival, Málaga ya ha vivido dos de los acontecimientos internacionales. En concreto, el fotógrafo y actor estadounidense Jason Lee abrió la edición con un taller de fotografía y un encuentro; mientras que Patrick Sansone, fotógrafo y guitarrista de Wilco, protagonizó en MEET el estreno mundial de 'Noticings', que se podrá visitar hasta el 31 de enero de 2027.

DISEÑO, CINE Y CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA

Tras ese primer calentamiento, la programación malagueña entró en su fase más intensa con la primera edición de Design & Film Weekend. Por otro lado, del 5 al 8 de noviembre, Moments celebrará en Málaga una gran Semana de la Fotografía, con actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad para los amantes de la imagen contemporánea, la fotografía documental, el retrato, el fotolibro y la cultura visual.

La programación combinará exposiciones, encuentros, talleres, presentaciones editoriales, revisión de portfolios, mercado fotográfico, cine y música, comenzando el día 5 en la EASD San Telmo con Noelia García Bandera, Rocío Verdejo y Marina Reina, y continuando con el Photomarket de Buganvillas Film Lab, la exposición Elipsis sentimental de masLucena, la colectiva de fotografía flamenca Donde habite el olvido y el concierto de Notes to Myself + Serpiente Orión.

Dentro de esta semana tendrá especial protagonismo Photo Weekend, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre en MEET, organizado por Moments Festival y con dirección artística de la agencia creativa morenoyclara.

Así, MEET reunirá a primeras figuras de la fotografía como Miguel Trillo, Txema Salvans, Sofía Moro, Nikita Teryoshin, Pablo Tosco, Alexander Gross, Santi Donaire, Marina Reina, Edu Rosa, Rocío Madrid, Clara Asanza o Noelia García Bandera, entre otros.

Uno de los grandes momentos será la entrega del Premio Moments 2026 a Miguel Trillo, junto a encuentros, presentaciones y talleres como The Imperfect Moment, de Nikita Teryoshin, además de propuestas de Miguel Trillo, Txema Salvans, Pablo Tosco, Rocío Madrid o Alexander Gross.

Photo Weekend incorpora además Phot'o'Rama e Intersecciones Portfolio Review, reforzando su carácter participativo y de comunidad alrededor de la fotografía y la edición contemporánea.

Fuera de Meet, la semana se completará con la exposición de A. Discordia, Últimos latidos, la Málaga underground de los 90's, el final de la era analógica, la proyección de Black Zombie, la entrega del Premio Moments 2026 a Daniel Romero/Drunk-O-Rama y el concierto de Nadie Patín en Sala Classic Malagueta.

MUSIC WEEKEND

Moments Festival cerrará su programación malagueña con Music Weekend, un festival dentro del festival dedicado a la música experimental, la electrónica contemporánea, la performance, la poesía y las nuevas escenas independientes, del 12 al 14 de noviembre.

Uno de sus grandes acontecimientos será Geologist, proyecto de Brian Weitz, miembro fundador de Animal Collective, que actuará junto a Ilaria Degradi en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga.

El auditorio del museo acogerá además la clausura con Avant Sounds, una experiencia donde música electrónica, performance, palabra e imagen en directo convergen con Nikka, LaCruz y Kermit, cuarteto malagueño de jazz/post-rock.

Music Weekend se expandirá también por Centre Pompidou Málaga, Mucac La Coracha, Antiguo Liceo de Málaga, Drunk-O-Rama, Sala Core y Sala Classic Malagueta con propuestas como Music Komité, Cravat, Structweird, Caradusanto, Mala Gestión o Modelo de Respuesta Polar.

Regresa además Electroversos, ciclo propio de Moments que cruza poesía contemporánea y experimentación sonora con Victoria O. Téllez & Víctor Cri du Chat, Faust & Mar Galera y La Patri & Miguel Seguí.

EL ESPÍRITU EXPERIENCIAL DE MOMENTS

Otra de las grandes novedades de esta edición es la creación de El Día de los Pecadores, una jornada destinada a convertirse en el día oficial de Chiquito de la Calzada en Málaga.

El 12 de noviembre, la tercera edición de Fistrosofía reunirá en el Museo de Arte Flamenco Peña Juan Breva a Juan Zavala y Natalia Meléndez para analizar el impacto de Chiquito en televisión, y a Paco Roji y Carrete de Málaga para abordar su relación con el flamenco y Torremolinos.

Después, en Drunk-O-Rama, la celebración continuará con la exposición y fiesta Esta obra viene de Bonanza: 20 años del Drunk-O-Rama, antes de enlazar con Electroversos.

Moments 2026 celebrará así los 20 años de Drunk-O-Rama, uno de los espacios fundamentales de la cultura independiente malagueña, dentro de una edición que vuelve a cruzar cultura popular, memoria, underground y creación contemporánea.

El festival reforzará igualmente su dimensión gastronómica y social a través de ClubxMOM y distintas experiencias alrededor del vino natural y la conversación contemporánea, con proyectos como Samuel Párraga, Bodega en Movimiento o El Abuelo Wines.