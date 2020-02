El festival Rockin' Race Jamboree espera atraer a más de 20.000 personas a la Costa del Sol hasta el domingo

Publicado 06/02/2020 15:12:37 CET

MÁLAGA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 26 festival Rockin' Race Jamboree que se celebra en esta ocasión en Torremolinos desde este jueves al domingo espera atraer a más de 20.000 personas a la Costa del Sol, un destino que "pone una vez más de manifiesto su potencialidad para celebrar grandes eventos", según ha indicado la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid.

Desde este jueves el municipio acoge esta gran cita del rock de los años 50 y 60 para los amantes del rockabilly y el swing que se desarrollará en diferentes escenarios, como el Auditorio Príncipe de Asturias, el hotel La Barracuda, Playamar o la plaza del Remo en la Carihuela.

El evento cuenta con un "prestigioso cartel de más de una treintena de artistas" que coloca al destino, según Del Cid, "en el epicentro de todas las miradas a la vez que demuestra el potencial que nuestro destino tiene en el segmento de ocio".

"Eventos como este suponen una extraordinaria contribución al segmento de ocio en el destino a la vez que potencian la llegada de visitantes nacionales e internacionales atraídos por espectáculos similares, un segmento que el pasado año atrajo a cerca de cuatros millones de visitantes y generó un impacto económico de unos 76 millones de euros", ha subrayado.

El hecho de que se celebre en pleno invierno da muestra, según Del Cid, de que "la Costa del Sol es un destino abierto los doce meses del año", de ahí la importancia, también, de la estrategia de segmentación para diferenciarse y atraer visitantes todo el año.

"El objetivo de Turismo Costa del Sol es claro: convertirnos en un destino asociado a la calidad los 365 días del año", ha puntualizado Del Cid, quien ha resaltado que este festival es una "magnífica oportunidad para mostrar de primera mano a los más de 20.000 asistentes previstos en los cuatro días de duración de los conciertos, los cambios y evolución que está experimentando la Costa del Sol".

Según han declarado los organizadores del festival, el gasto diario realizado por los asistentes es de 200 euros aproximadamente, "lo que da cuenta de la importante repercusión económica que este evento genera en el destino".

Según recoge el Observatorio Turístico de la Costa del Sol, el ocio es una de las principales motivaciones de los turistas que llegan al destino y, además, se sitúa entre los aspectos más valorados.

Al preguntar de forma específica por diversos aspectos del destino, los señalados con calificaciones más altas fueron: atención y trato recibido, un 8,96; ocio y diversión, un 8,86; seguridad, un 8,86; entorno/interior, un 8,69; alojamientos, un 8,63 y restauración, un 8,62.

PROGRAMACIÓN PREVISTA

La actividad del Rockin' Race Jamboree vuelve a traspasar este año las paredes de los dos escenarios principales para plantarse en la calle. El sábado 8 de febrero, en las zonas de Playamar y El Bajondillo a partir de las 12.00 horas, habrá conciertos en directo y actuaciones de Djs, además de puestos de comida típica y una exposición de coches clásicos que año pasado atrajo a cientos de personas.

Igualmente, el domingo día 9, en la Plaza del Remo (La Carihuela), actuará el grupo 'The Ragtones' de 13.00 a 13.45 horas para dar continuidad a los conciertos que se desarrollarán en La Barracuda en dos tandas, de 12.00 a 18.00 horas. A las 21.00 HORAS se volverán a abrir las puertas para el resto de actuaciones hasta las 05.00 horas.

Al cartel anunciador con la presencia de bandas como Rusty & The Riots, Bailey Dee, Anita O'Night & The Mercury Trio, Rosie Flores, Robert Gordon & Darrel Higham, Surprise Band!, Blackjacks Feat. James Creighton, Danny O & The Astrotones, The Neatbeats y djs de todos los estilos, se suma una nueva banda sorpresa. Alojada en un hotel diferente, los espectadores la descubrirán el día de la actuación cuando se levante el telón.