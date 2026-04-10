'Flamenco lo Serás Tú' estrena en Málaga su quinta edición el 15 de abril con Rocío Molina

El 'Calentamiento' de Rocío Molina llega el 15 de abril a Málaga. - SIMONE FRATINI

MÁLAGA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rocío Molina abre el próximo miércoles 15 de abril con 'Calentamiento', su "celebrado" último montaje, la edición 2026 de 'Flamenco lo Serás Tú', un ciclo que también convoca en Málaga a Pedro el Granaíno, Israel Fernández, Farru, Antonio Agujetas Chico, Lela Soto y Mayte Martín.

El programa en el que vuelve a colaborar la Fundación "la Caixa", se desarrollará en el Teatro Cervantes y el Museo Interactivo de la Música Málaga desde el miércoles 15 hasta el domingo 19 de abril. En cinco días, 'Flamenco lo Serás Tú' sintetiza "la vitalidad y pujanza" del cante y el baile contemporáneos.

El cartel incluye desde el regreso de Mayte Martín al flamenco más enraizado y la maestría del ya consolidado Israel Fernández hasta la hondura de Pedro el Granaíno o las voces jóvenes de Antonio Agujetas Chico o Lela Soto, pasando por el estreno absoluto del ambicioso Musicland de Antonio Fernández Montoya 'Farru'.

La quinta edición de 'Flamenco lo Serás Tú' comienza con 'Calentamiento' una coreografía creada y dirigida por Molina junto al dramaturgo y director Pablo Messiez, con dirección musical de Niño de Elche y la colaboración de Cabosanroque.

Las voces de Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango y Gara Hernández y el compás de José Manuel Ramos 'Oruco' la acompañan en escena. La obra es "un antes y un después en la danza flamenca contemporánea", según afirma la crítica del estreno en Madrid.

Por otro lado, el jueves 16 Pedro 'el Granaíno' presenta en la capital de la Costa del Sol 'Dicen que para cantar', primer álbum del cantaor y título que alude directamente a la bulería que en 2011 compuso Farruquito para el espectáculo de 'La Farruca Homenaje a los grandes'. El Granaíno despliega en su disco de debut "el genuino metal de su garganta y su admirada hondura, y recuerda su origen".

Israel Fernández regresa al Teatro Cervantes el viernes 17 con 'De oro y marfil', un "ambicioso" show donde asoma su faceta más extensa como músico y artista. Israel pretende sumergirnos en "un sutil viaje" por su personal manera de interpretar el cante flamenco en un recorrido de composiciones propias y revisiones de piezas clásicas.

El sábado 18 hay doble propuesta. La Sala de Música Grabada del Museo Interactivo de la Música Málaga acoge a las 13,00 horas el cante y el toque de Antonio Agujetas Chico, una de "las grandes voces del flamenco actual". Es hijo de Dolores Agujetas y nieto por tanto de Manuel de los Santos Pastor, apodado y conocido artísticamente como Agujetas o Agujetas de Jerez.

El Teatro Cervantes recibe la tarde del 18 a Antonio Fernández Montoya 'Farru'. El nieto del legendario Farruco y hermano de Farruquito estrena en Málaga un espectáculo que demuestra que "el flamenco es una de las artes más camaleónicas y profundas, capaz de dialogar con otros lenguajes musicales sin perder su esencia".

Farru bailará flanqueado por Juanma Montoya a la guitarra eléctrica, Ramón Amador a la guitarra flamenca, el cantaor Ezequiel Montoya, el percusionista Manuel Lozano 'Lolo' y el DJ Kilian.

Lela Soto abrirá la última jornada, el domingo 19. Soto al cante y Rubén Martínez a la guitarra ofrecerán un "recital íntimo" de flamenco en el que la cantaora hará un repaso por sus cantes más significativos. Nieta del Sordera de Jerez, hija de Vicente Soto y sobrina de Sorderita o Ray Heredia, acaba de publicar 'El fuego que llevo dentro.

'Flamenco lo Serás Tú' concluirá la tarde del 19 con la presentación de 'In illo tempore', el doble álbum que recoge los últimos 25 años de creación y recreación de la faceta flamenca de Mayte Martín, de la que no existía registro discográfico desde el mítico Querencia (2000). En este nuevo espectáculo y doble disco la cantaora barcelonesa recopila más de dos décadas de proceso evolu- tivo y maduración de su cante.

Mayte Martín clausura la edición 2026 con un espectáculo en el que estará arropada por José Gálvez, Ángel Flores y Antonio González en las guitarras, Miguel Ángel Cordero al contrabajo y David Domínguez a la percusión.