'Fondillón', la historia del vino que ha vuelto a renacer y 'De quijotes y semillas' se presentan en Cinema Cocina

MÁLAGA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tercera jornada de Cinema Cocina, dentro del Festival de Cine de Málaga, ha mostrado una historia inesperada y simpática: 900 kilómetros en 22 días de bicicleta intercambiando semillas y vivencias con hortelanos de todo el país. Es la trama de 'Quijotes y semillas' que se proyectó después de 'Fondillón', un corto en el que se divulga los secretos para obtener uno de los vinos menos conocidos pero más respetados de la península ibérica: el Fondillón.

Casi escondido en pequeñas bodegas familiares y, sin embargo, a él se refirieron el secretario de Felipe II, Dumas o el propio Shakespeare. Se le espera más de una década, y necesita un complejo sistema de producción basado en las características de la uva, propia del terreno, y conservada durante siglos. Así es el Fondillón alicantino que ha proyectado su corto en Cinema Cocina.

Peculiar, único y distinto, el retrato que Rafa Galán y José Martínez-Abarca hacen del particular vino alicantino es breve pero cumple perfectamente su intención de divulgar cómo se realiza uno de los caldos más exclusivos del país, han precisado desde el Festival de Málaga en un comunicado.

"Ahora mismo hay diez bodegas pequeñas produciéndolo. El máximo en un año pueden ser 5.000 botellas. Es una producción muy escasa y teníamos que explicar por qué. El audiovisual ha sido muy útil para realizar esa pedagogía", sostiene Eladio Aniorte, guionista y productor de la cinta en la mesa redonda posterior al visionado.

También se ha proyectado este domingo una de las historias más inesperadas y simpáticas de Cinema Cocina: un cocinero recorre múltiples peripecias, con una bicicleta especial, para llegar a Málaga visitando y cambiando semillas con los últimos hortelanos de diferentes sitios de España.

'De Quijotes y semillas' es la historia del viaje que el cocinero navarro Santi Cordón y el permacultor malagueño Alberto Marín hicieron cruzando la Península Ibérica en una bicicleta doble con un pequeño cargamento de semillas.

El trabajo del documentalista Patxi Uriz y el realizador Jordi Matas es una cinta sorprendente que hace entender al espectador la importancia de cosas tan poco apreciadas como el intercambio de semillas y de las diferentes técnicas y saberes agrícolas que se traspasan de generación en generación en centenares de lugares de la España rural.

"La única pena es no poder quedarme más tiempo en los sitios. Llevábamos una agenda muy apretada, habíamos quedado para hacer la comida cada día y teníamos muchas cosas que hacer. Te quedas con ganas de pasar más tiempo con personas valiosas", explicó Uriz, que añadió: "Una de las cosas de las que más me alegro, fue cuando llegamos a huertas del marquesado, 800 metros de altitud. Volví en meses después del rodaje y tenían ya como cinco huertos las semillas que habíamos intercambiado".

Para el cocinero Santi Cordón, la clave es la educación en trazabilidad y saber que no generar residuos es más eficaz que reciclar: "Me gusta descubrir la esencia de las cocinas de casa. Los cocineros somos unos fantasmas, nos engalanamos con algo que no es. La primera línea está llena de hombres, hay una frase que dice que el hombre cocina para impresionar y ser visto y la mujer cocina por amor. Me encanta la frase, creo que es así. En 22 pueblos, ni un solo hombre se acercó a cocinar conmigo, pero en la elite son todo hombres".