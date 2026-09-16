Foro de Alcaldes de Málaga presenta un mapa de viviendas y una red de aparcamientos disuasorios vinculados al Cercanías

El Foro de Alcaldes y Alcaldesas de Málaga en su reunión en Greencities. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Alcaldes y Alcaldesas ha vuelto a reunirse en el marco de Greencities Urban Intelligence and Smart Mobility con el objetivo de convertir la cooperación metropolitana en iniciativas concretas capaces de dar respuesta a los principales retos de Málaga y su área metropolitana y en este ámbito se han presentado proyectos, como un mapa supramunicipal de viviendas y una red de aparcamientos disuasorios vinculados a la línea C2 de Cercanías.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la delegada de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y Fomento y Movilidad, María Rosa Morales, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado, han presidido esta reunión en la que se han dado cita un total de 19 alcaldes metropolitanos de los municipios malagueños de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Coín, Colmenar, Comares, Istán, Málaga, Mijas, Nerja, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Vélez Málaga y Villanueva de la Concepción.

La sesión, que se ha celebrado este miércoles en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), ha permitido presentar los avances alcanzados desde la creación de la Comisión Territorial, constituida para desarrollar la Agenda Estratégica Metropolitana aprobada el pasado mes de marzo, y poner sobre la mesa nuevas iniciativas en materia de vivienda, movilidad sostenible, gestión del agua y energía, residuos e industria.

Durante la sesión se ha hecho balance del trabajo desarrollado por la Comisión Territorial y se han presentado los principales avances alcanzados en cuatro ámbitos considerados prioritarios: ciclo integral del agua, movilidad sostenible, vivienda asequible y energía, industria y residuos.

La Comisión Territorial está integrada por los ayuntamientos de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Algarrobo, Ardales, Benalmádena, Fuengirola y Estepona, junto con representantes de la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento de Málaga y los patronos de la Fundación Ciedes, Cámara de Comercio y Fundación Unicaja.

Vivienda, movilidad y agua centran los primeros proyectos impulsados por la Comisión Territorial, que reclama mayor coordinación entre administraciones y nuevas fórmulas de financiación, han informado en un comunicado.

Uno de los proyectos presentado es relativo a vivienda. La Comisión Territorial, de la mano de su comisaria metropolitana, Susana Gómez de Lara, y de la Delegación provincial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y Fomento y Movilidad, trabaja en la elaboración de un Mapa Supramunicipal de Vivienda y Suelo que permitirá conocer y ordenar la oferta de vivienda libre y protegida a corto y medio plazo.

Ya han aportado información completa seis de los 22 municipios participantes y se está revisando la información y la cartografía del resto. El mapa permite identificar la oferta de suelo y su estado de planeamiento, así como las previsiones de edificabilidad y vivienda en cada uno de ellos, estableciendo un mapa potencial de vivienda disponible libre y de VPO a corto, medio y largo plazo.

Con este mapa se quiere adicionalmente orientar las inversiones públicas no solo de vivienda, sino de movilidad y/o de equipamientos públicos, facilitando la colaboración público-privada y reforzando la capacidad de los municipios para reclamar financiación e infraestructuras ante otras administraciones. El mapa finalizado será presentado en la próxima edición de Simed.

En movilidad, se ha presentado la propuesta para crear una red de aparcamientos disuasorios vinculados a las estaciones de la línea C2 de Cercanías, que pretende favorecer la intermodalidad y facilitar los desplazamientos entre el Valle del Guadalhorce y Málaga. El proyecto ya ha sido presentado a Renfe y a la Junta de Andalucía.

Asimismo, el comisario de Agua, Jorge Robles, ha planteado al Foro un nuevo modelo de financiación para afrontar las necesidades hídricas de la provincia. Según ha explicado, las estimaciones recogidas por la comisión sitúan las inversiones necesarias en torno a 3.389 millones de euros, lo que supondría aproximadamente 300 millones de euros anuales durante los próximos 10-12 años.

El planteamiento pasa por maximizar los fondos europeos, reclamar un programa temporalizado de las obras de interés general y clarificar las responsabilidades de cada administración, así como por una mayor sensibilización e implicación de la ciudadanía.

UNA AGENDA COMÚN

La comisión territorial nació tras el acuerdo alcanzado en el anterior Foro Metropolitano de Alcaldes y Alcaldesas, celebrado el 17 de marzo, que supuso la aprobación de la Agenda Estratégica Metropolitana y el compromiso de pasar de la reflexión conjunta a la puesta en marcha de proyectos.

Hasta ahora, esta comisión ha contado con dos presidentes: el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula. En la próxima reunión de la Comisión Territorial prevista para noviembre tomará el liderazgo otro de los alcaldes/as que forman parte de la Comisión Territorial.

Hasta ahora se han celebrado reuniones de trabajo con administraciones, colegios profesionales, entidades y agentes económicos y sociales para impulsar distintos Espacios Ciudadanos y proyectos estratégicos.

El foro representa así un "espacio estable de cooperación entre municipios y administraciones para identificar problemas que trascienden los límites municipales y plantear respuestas coordinadas a escala metropolitana".

La jornada contó asimismo con un debate entre los representantes municipales y con los patronos de la Fundación Ciedes, dirigido a identificar nuevos retos y proyectos de interés.