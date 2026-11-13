Frente Amplio exige un Cercanías 24 horas "para acabar con el aislamiento nocturno" de trabajadores en la Costa del Sol

El candidato del Frente Amplio al Congreso por Málaga, Rafael Borrego. - FRENTE AMPLIO

FUENGIROLA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS) El candidato del Frente Amplio al Congreso en Málaga, Rafael Borrego, ha exigido "un Cercanías 24 horas para acabar con el aislamiento nocturno de miles de trabajadores en la Costa del Sol".

Así, Borrego, que ha atendido a los medios frente a la Estación de Fuengirola, ha advertido del "problema que sufren miles personas, de vecinos, de trabajadores y trabajadoras cada día, como son las dificultades de la movilidad, cómo se pierde el tiempo, cómo se pierde el dinero, cómo se pierde el salario y lo incómodo que es tener que hacer cábalas para poder transportarte a trabajar, o a lo que te dé la gana porque la gente tiene derecho a hacer cosas que no saben trabajar. Para desplazarte para lo que quieras".

Borrego ha criticado que "no tiene ningún sentido que el tren esté parado desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana. No tiene ningún sentido que se hayan hecho excepciones para algunas fiestas".

Al respecto, ha recordado que "hay precedentes en los que se han puesto horario nocturno, por lo que se puede hacer perfectamente, y no tiene sentido que dejemos colgada, sin ningún tipo de conexión ferroviaria y posibilidad de desplazarse en transporte público, a la gente que tiene que desplazarse al aeropuerto, a trabajar, a hospitales, a restaurantes, que trabajan en la hostelería, en seguridad, en limpieza, en definitiva, en todo tipo de profesiones y en todo tipo de desplazamientos que son necesarios durante la noche".

"No tiene ningún sentido que el tren simplemente deje de funcionar a las doce de la noche y reanude a las seis, dejando a la gente teniendo que buscarse la vida, como nos ha pasado a muchos", ha apostillado.

Por ello, desde Frente Amplio proponen horarios nocturnos para "que haya una mayor frecuencia y también con trenes durante toda la noche y con conexiones con autobuses metropolitanos para facilitar estas conexiones y facilitarle la vida a la gente asegurándoles que van a perder menos tiempo y menos dinero en desplazarse para lo que es necesario, para lo que quieran", ha subrayado.

Borrego ha insistido en que "no solamente queremos hablar de ampliar el horario nocturno, también es cuestión de ampliar la línea geográfica que cubre el cercanías. No tiene ningún sentido que a estas alturas de la películam el tren solamente llegue de Fuengirola hasta Málaga y que queden descolgadas Marbella o Estepona, y que por la otra dirección no lleguemos ni siquiera a Nerja".

De igual modo, el cabeza de lista del Frente Amplio en Málaga ha incidido en que "con todos los desplazamientos que hay a diario hacia Marbella, hacia Estepona, desplazamientos laborales sobre todo, que no haya un tren que cubra ese espacio a estas alturas, en 2026, no tiene ningún sentido, por lo que nuestra apuesta también pasa por ahí".

"Y hablando también, por supuesto, de los desplazamientos a Marbella, aunque la apuesta del Frente Amplio siempre va a ir en la línea del transporte público, es importante también que pongamos sobre la palestra que no tiene ningún sentido que la autopista de peaje siga siendo de pago y que quede excluida mucha gente que tiene que comerse un atasco hacia Marbella, como lo hemos sufrido todos los que hemos trabajado en Marbella o los que tenemos que desplazarnos allí constantemente, que son miles y miles de personas", ha criticado.

Al respecto, Borrego ha incidido en que "no tiene ningún sentido que vayas por una autovía a 80 con un atasco impresionante, todas las veces, todos los días, y con la peligrosidad que eso conlleva, con todas las incorporaciones que tienes en una carretera difícil de conducir, mientras en paralelo tienes a una autopista, una carretera vacía".

Por ello, desde Frente Amplio proponen "liberar esa autopista para que la gente la pueda utilizar y que sea completamente gratuita". Por último, Borrego ha advertido de que "si la liberación total puede llevar más tiempo, por lo menos que haya una bonificación o que sea gratis para los que se desplazan por motivos de trabajo, los autónomos, los trabajadores, para que la gente que tiene que ir todos los días no tenga esas dificultades".

"Al final se trata de hacer algo tan sencillo como facilitarle la vida a la gente y q ue pierda menos tiempo y menos dinero, que su salario y su tiempo no se lo dejen en ir a trabajar o volver de trabajar", ha concluido.

Por su parte, el concejal y portavoz de Hacemos Fuengirola, José Miguel López, ha señalado que "hoy estamos hablando de lo importante, de uno de los temas más importantes y trascendentes, como es el tema de la movilidad". "Hoy hablamos de que necesitamos mejorar las infraestructuras ferroviarias, como puede ser la del Cercanías, que es imprescindible para la movilidad de toda la comarca de la Costa del Sol", ha dicho.

Por último, López ha criticado "la hipocresía del Partido Popular de Fuengirola". "Hemos podido ver a la alcaldesa muy preocupada por el Cercanías en estas últimas semanas, incluso haciendo concentraciones y ruedas de prensa para exigir al Gobierno Central mejoras", ha dicho.

"Por supuesto --ha continuado-- que el Cercanías necesita mejoras como mayor frecuencia, más capacidad, mejores horarios y ampliación, como proponemos desde el Frente Amplio, nocturna. Claro que necesita mejoras, pero lo que no se puede hacer es estar constantemente criticando al Gobierno de España mientras sus competencias municipales las tiene totalmente abandonadas".