Fuengirola (Málaga) retrasa la llegada de los Reyes Magos y la salida de la Cabalgata ante la previsión de lluvia

FUENGIROLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha decidido modificar el horario previsto de la Cabalgata de los Reyes Magos tras consultar con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y ante la alta probabilidad de lluvia durante el inicio del desfile.

De este modo, la llegada en helicóptero de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente al Complejo Social y Deportivo Elola se retrasa a las 17.30 horas, mientras que la salida del cortejo real tendrá lugar a las 18,00 horas, con el objetivo de garantizar, en la medida de lo posible, el correcto desarrollo del evento y la seguridad de participantes y público asistente.

La Comitiva Real, una de las más extensas de Andalucía, está compuesta este año por 25 carrozas, 15 pasacalles, charangas, la agrupación musical San Lorenzo Mártir y la participación de más de 500 niños, así como 155 trabajadores y 150 voluntarios, además de los agentes de Policía Local y Policía Nacional que velarán por la seguridad durante todo el recorrido. Durante el trayecto se repartirán más de 30.000 kilos de caramelos, todos ellos sin gluten. Algunos con y otros sin azúcar.

El recorrido de la Cabalgata será el siguiente: calle Mallorca, avenida de Mijas, calle Hermanos Pinzón, avenida Condes de San Isidro, avenida Ramón y Cajal y Los Boliches.

Desde el Ayuntamiento se ruega comprensión a la ciudadanía ante estos cambios motivados por causas meteorológicas y se solicita atención a las próximas informaciones que puedan producirse en función de la evolución del tiempo.