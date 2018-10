La Fundación Manuel Alcántara pone en marcha los talleres 'Escuela de columnismo" para promover el articulismo juvenil

Publicado 08/10/2018 17:09:35 CET

MÁLAGA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Manuel Alcántara ha puesto en marcha por tercer año consecutivo los talleres 'Literatura en las aulas: escuela de columnismo', una actividad orientada a incentivar la expresión escrita y el articulismo juvenil para fomentar las vocaciones literarias entre estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Un año más, el IES Manuel Alcántara ha vuelto a ser el escenario para la presentación de esta tercera edición, que ha contado con la presencia de la delegada Territorial de Educación, Patricia Alba; el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza; y el director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga, Amador Carmona.

La finalidad de estos talleres se logrará a través de una breve aproximación al mundo de la literatura en prensa, de la mano de columnistas profesionales, que abordarán didácticamente la teoría y la práctica del articulismo a través del canon de Manuel Alcántara.

Desde su primera edición, en 2016, más de 2.000 alumnos de 24 centros educativos de Málaga y provincia han recibido los talleres. Ya en 2017 se amplió la actividad a toda la provincia de Málaga, y en este 2018 se han incluido más municipios, y por primera vez se impartirán los talleres en centros de Melilla.

Pedraza ha agradecido el compromiso de CaixaBank "con la continuidad y ampliación de la cobertura de estos talleres", y ha anunciado que "tras el éxito de participación de las anteriores ediciones, este 2018 se suma al proyecto la Junta de Andalucía colaborando en la difusión de la actividad y en el desarrollo del material pedagógico que apoya el taller".

Por su parte, Alba se ha mostrado muy satisfecha de la incorporación de la Junta en esta tercera edición de los talleres, manifestando el apoyo al proyecto dada "la relevancia de esta actividad educativa que enriquece la formación de los alumnos de la mano de una fundación de prestigio como es la de Manuel Alcántara".

Por su parte, Carmona ha destacado que estos talleres otorgan "una valiosa oportunidad de acercarse a este género periodístico" y ha puesto en valor el proyecto pedagógico "no sólo por su importancia para promover la expresión escrita, sino por el ejercicio de madurez que supone para el alumno plasmar sus inquietudes sobre el papel".

En esta edición, los responsables de impartir los talleres serán: Isabel Bellido (The Objective, Jot Down Magazine y Diario SUR), Alberto Gómez (Diario SUR), Cristóbal Villalobos (ABC, El Español, The Objective y Diario SUR), Mariló Cueto (Europa Press), Jesús Blasco de Avellaneda (El Telegrama, eldiario.es, Periodismo Humano, BBC, The Guardian) y Princesa Sánchez (EFE, Atresmedia, PTV Televisión).

La directora del centro, Cristina Fernández, ha agradecido que el IES Manuel Alcántara vuelva a ser el centro que acoja el primer taller de la edición, en concreto uno de dos horas de duración impartido por Cristóbal Villalobos.

Gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, se ha ampliado en esta edición el contenido del dossier digital y a los articulistas históricos como Larra, Camba, César González Ruano, Josefina Carabias, Carmen Martín Gaite, Francisco Umbral y Manuel Alcántara, se han sumado escritores actuales como Ricardo Colmenero, Rosa Belmonte, Raúl del Pozo, David Gistau y Mariano Gasparet. Este cuaderno se entregará en cada centro educativo que acoja el taller como material de apoyo para el profesorado.

CONCURSO LITERARIO DE ARTICULISMO JUVENIL

Como actividad paralela a estos talleres, la Fundación Manuel Alcántara y La Caixa convocan el III Concurso Literario de articulismo juvenil 'Literatura en las Aulas. Escuela de Columnismo. Piensa+Redacta+Publica', dirigido al colectivo general de escolares de la provincia de Málaga y cuyos premios se entregan cada año en un solemne acto que se celebra en la sede de "la Caixa".

Los alumnos podrán remitir sus artículos hasta el 21 de diciembre de 2018 a la Fundación Manuel Alcántara --comunicacion@manuelalcantara.org--.