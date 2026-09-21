La Fundación Sepes entrega 10.000 euros en becas solidarias y anuncia su congreso internacional en Málaga

Acto de entrega de las becas solidarias de la Fundación Sepes, que en esta ocasión han recaído en ABAD y la Fundación Vicente Ferrer. - FUNDACION SEPES

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (Sepes) ha entregado este lunes en el Ayuntamiento de Málaga sus Becas Congreso Sepes Solidario 2026, dotadas con un total de 10.000 euros, a la Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad (ABAD) y la Fundación Vicente Ferrer. Cada una de las entidades recibirá 5.000 euros destinados a apoyar dos proyectos sociales vinculados a la atención a personas especialmente vulnerables.

La entrega ha tenido lugar unas semanas antes de la celebración en Málaga del 55º Congreso Internacional Odontológico Sepes, que reunirá del 8 al 10 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) a cerca de 3.000 profesionales procedentes de España y más de una veintena de países. El acto ha contado con la asistencia de Jacobo Florido, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga; Mar Torres, concejala de Participación Ciudadana, Guillermo Pradíes, presidente de la Fundación Sepes y Eduardo Crooke, presidente del 55º Congreso Anual Sepes Málaga, además de representantes de las dos entidades beneficiarias.

Además, han contado con la presencia de Teresa Muñoz, presidenta de ABAD y Christian Jongeneel, portavoz de Fundación Vicente Ferrer, ambos emocionados y agradecidos por esta importante ayuda. Las Becas Congreso SEPES Solidario forman parte del compromiso social de la Fundación Sepes y buscan aprovechar la celebración de su congreso anual para apoyar iniciativas sociales vinculadas al territorio que acoge el encuentro y otros proyectos de cooperación.

En esta edición, las dos entidades beneficiarias han sido propuestas por el presidente del Congreso Sepes Málaga 2026, Eduardo Crooke. Guillermo Pradíes ha destacado durante el acto la voluntad de la Fundación Sepes de que la actividad de la sociedad científica vaya acompañada de un compromiso con la sociedad y con aquellos proyectos capaces de generar una mejora real en la vida de las personas. Por su parte, Eduardo Crooke ha explicado los motivos de la elección de ABAD y Fundación Vicente Ferrer, dos entidades que desarrollan proyectos muy diferentes geográficamente, pero unidos por un mismo objetivo de atención a personas en situación de especial vulnerabilidad.

En el caso de ABAD, los 5.000 euros contribuirán al proyecto de construcción del primer Centro de Día para personas con discapacidad de Benalmádena, una iniciativa que ya se encuentra en ejecución y que pretende dar respuesta a una necesidad histórica de las personas con discapacidad y sus familias en el municipio. La propia asociación está destinando también sus recursos a financiar las obras del nuevo centro.

Los otros 5.000 euros se destinarán a la respuesta de emergencia que la Fundación Vicente Ferrer está desarrollando en Nepal tras las graves inundaciones que han afectado a algunas de las comunidades más vulnerables del país. La ayuda contribuirá a cubrir las necesidades más urgentes de las familias damnificadas, facilitando alimentos, agua potable, kits de higiene, refugio y otros productos y servicios de primera necesidad.

La Fundación Vicente Ferrer está trabajando sobre el terreno para atender inicialmente a 1.000 familias, alrededor de 5.000 personas, en los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading, donde numerosas familias han perdido sus hogares, sus pertenencias y el acceso a bienes básicos. La intervención busca ofrecer una respuesta inmediata a las personas afectadas y contribuir a paliar las consecuencias de la emergencia.

La entrega de estas becas solidarias sirve también de antesala al 55º Congreso Internacional Odontológico SEPES, que regresará a Málaga doce años después de la edición celebrada en la ciudad en 2014. Bajo el lema 'Odontología restauradora disruptiva: desafíos y oportunidades', el encuentro abordará cuestiones como la digitalización de los tratamientos, la inteligencia artificial, los nuevos biomateriales, los flujos de trabajo digitales o la cirugía y la prótesis guiadas. El programa reunirá a más de 70 expertos nacionales e internacionales y contará además con una exposición comercial en la que participarán más de 60 empresas líderes del sector dental, convirtiendo durante tres días a Málaga en uno de los principales puntos de encuentro de la odontología restauradora, estética y digital.