Fycma reúne desde este martes a las ciudades líderes en innovación urbana en el VI Congreso Smart City RECI

Cartel del VI Congreso Smart City RECI - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) reunirá este martes, 15 de septiembre, y el miércoles 16 a responsables públicos, ciudades y expertos nacionales e internacionales en innovación urbana con motivo del VI Congreso Smart City de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que se celebrará en Fycma bajo el lema 'Smart Cities Humanas'.

La cita, que reunirá a más de 50 ponentes, se celebra por primera vez en paralelo a Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility, han informado desde Fycma en un comunicado.

El congreso abordará durante sus dos jornadas de celebración algunos de los principales retos relacionados con la transformación digital de las administraciones locales, entre ellos la aplicación de la inteligencia artificial, la financiación de proyectos de innovación urbana, los gemelos digitales, la soberanía tecnológica, la ciberseguridad municipal y el turismo inteligente.

Uno de los bloques del programa estará dedicado a los instrumentos de financiación disponibles para impulsar proyectos de innovación en los municipios. En esta sesión participarán representantes de Red.es, CDTI, Segittur y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como moderadora.

La IA tendrá también un papel destacado, con una sesión centrada en su incorporación al trabajo de las administraciones públicas, el uso responsable de esta tecnología, el cumplimiento del Reglamento Europeo, la protección de los datos de los ciudadanos y la formación de los empleados municipales. En el debate participará la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de Naciones Unidas.

El programa incluirá la presentación de proyectos ya aplicados en distintos municipios, relacionados con la automatización de licencias urbanísticas, la seguridad en pasos de peatones, la integración de servicios urbanos y la gestión de los recursos hídricos.

Asimismo, responsables de innovación y digitalización de los ayuntamientos de Málaga, Valladolid, Segovia y San Sebastián expondrán sus experiencias en ámbitos como la inteligencia artificial, la gobernanza del dato y el desarrollo de ciudades inteligentes.

La ciberseguridad municipal contará con un espacio específico en el que responsables de los ayuntamientos de Málaga, Madrid, Barcelona y Sevilla analizarán la protección de las infraestructuras digitales y la respuesta de las administraciones ante posibles incidencias.

Otro de los bloques estará dedicado a la cooperación con Latinoamérica y, en particular, a la experiencia de RECI como referencia para el desarrollo del modelo de ciudades inteligentes en Chile. La sesión analizará la colaboración entre administraciones y el intercambio de tecnologías y metodologías para desarrollar soluciones relacionadas con la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la sostenibilidad.

La sesión será presentada por Solange Arredondo, directora del Programa Estratégico Regional Santiago Inteligente. Entre los participantes se encuentran el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el alcalde de Las Rozas y presidente de RECI, José de la Uz. También intervendrán la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones de Málaga, Alicia Izquierdo, y el director general del Área de Innovación municipal, Antonio Quirós.

En representación de organismos nacionales participarán, entre otros, el director general de Red.es, Jesús Herrero Poza; el director general de CDTI Innovación, José Moisés Martín Carretero, y la directora de Servicios Digitales e Innovación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Raquel Poncela.

El programa internacional contará con Cristina Bueti, responsable de Ciudades Inteligentes y Sostenibles y del Citiverse habilitado por IA en la Unión Internacional de Telecomunicaciones; Jan Wester, director de LDT CitiVERSE EDIC; Solange Arredondo y Ebba Lund, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación (IASP).

El miércoles 16, durante la jornada de clausura, las ciudades integrantes de RECI firmarán la Declaración de Málaga sobre ética en la inteligencia artificial urbana.

El documento recogerá un compromiso conjunto para promover un uso de la inteligencia artificial "responsable, transparente y centrado en las personas", según han informado los organizadores. La firma de la declaración coincidirá con la conmemoración del 15 aniversario de la Red Española de Ciudades Inteligentes, que reúne actualmente a 172 territorios.