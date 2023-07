Gamepolis celebra su décimo aniversario con un programa especial con el impulso de la Diputación de Málaga

MÁLAGA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa un año más la celebración de Gamepolis, el principal festival de videojuegos del verano en España, que cumple 10 años y lo celebrará con un programa especial. Será del 21 al 23 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), donde espera congregar a más de 60.000 personas.

Así se ha dado a conocer hoy durante la presentación del programa en OXO Museo del Videojuego de Málaga, donde ha estado el diputado provincial José Santaolalla junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el CEO de Kaiju Group, empresa promotora del festival, Javier Ramos.

Santaolla ha destacado la fuerte apuesta de la Diputación por el sector de los videojuegos, que se ha convertido en una industria cultural de gran relevancia en una provincia con un gran potencial tecnológico. "En Málaga --ha recordado-- se concentra más del 40% de la industria del videojuego de Andalucía, una industria con potencial para generar miles de empleos de calidad y que también se ha convertido en un importante polo de atracción de turismo: el turismo gamer".

Por ello la institución provincial viene apoyando Gamepolis, y por ello decidió destinar el edificio de la Plaza del Siglo a OXO para la divulgación del videojuego como cultura, más allá del entretenimiento, y también como centro de formación y divulgación. "OXO --ha asegurado el diputado-- sitúa a Málaga como un referente internacional en la industria del videojuego, y lo mismo hace Gamepolis".

Gamepolis 2023 también cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, el Polo Nacional de Contenidos Digitales, la Agencia Digital de Andalucía, Nintendo, Epic Games y OXO Museo del Videojuego.

UN PROGRAMA AMBICIOSO

El ambicioso programa del décimo aniversario de Gamepolis estará presidido por uno de los youtubers más populares del mundo, Mikecrack, y por la pianista japonesa Kumi Tanioka, compositora de la banda original de infinidad de clásicos, entre ellos Final Fantasy XI.

La filosofía del evento no ha cambiado en estos diez años y el conjunto de actividades del décimo aniversario sigue teniendo un enfoque de 360 grados y para todos los públicos. El videojuego en todas sus facetas estará representado durante los tres días.

En los e-sports, este año Nintendo y RIOT han apostado fuerte por Gamepolis. En primer lugar, la firma japonesa ha escogido Málaga para celebrar el torneo clasificatorio en España del Splatoon 3 European Championship 2023. El equipo ganador del clasificatorio (que se llevará a cabo el viernes a las 16.00 horas en Gamepolis Arena) obtendrá un pase directo al encuentro europeo, en Alemania.

Además, durante los tres días se vivirán momentos de infarto con la Gran Final del Circuito Tormenta de RIOT (League of Legends, Valorant y TFT). Todo ello estará complementado por diferentes competiciones abiertas, torneos freeplay y otras actividades de e-sports amateur.

Nintendo, además, contará con una zona de más de mil metros cuadrados en la que ofrecerá actividades exclusivas y puestos de juego con su gran lanzamiento para esas fechas, Pikmin 4, además del popular The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

El viernes 21 de julio se celebrará GameInvest, la jornada profesional de Gamepolis, patrocinada por DEV, la asociación nacional de desarrolladores de videojuegos.

La Zona Indie reunirá a más de 40 estudios, que presentarán sus propuestas para hacerse con los 5.000 euros en premios. Además, inversores, publicadores y desarrolladores analizarán los retos del sector en España.

En este espacio se darán cita los finalistas de la última Beer Jam by San Miguel, un encuentro masivo de desarrolladores que este fin de semana vivirá una nueva edición en La Fábrica del Videojuego que competirán por un premio de 10.000€. La cervecera patrocina la Zona Networking de Gameinvest con una barra abierta a los profesionales del sector.

OXO TALKS

El director cultural de OXO Museo del Videojuego, Santiago Bustamante --director y presentador del programa Fallo de Sistema de Radio3-- conducirá nueve OXO Talks, encuentros con representantes del sector como The Game Kitchen y Blasphemous II, Minabo, Campervan, May Pieces of Mister Coo y otros tantos.

Muchos de ellos, además, mostrarán sus títulos en la zona Showcase, un nuevo espacio de juego en el que los asistentes podrán probar las últimas novedades en un mano a mano con sus creadores.

El sábado por la tarde Málaga será el escenario de uno de los torneos de creadores de contenido con más impacto del verano: el All Stars Gamers. Cincuenta competidores, un solo ganador y un premio benéfico de mil euros para la asociación que elija el vencedor.

All Stars Gamers contará con una realización en directo a la altura de Gamepolis, el casteo en directo de Suja (referente del mundo on line) y a Lara Smirnova como host del escenario. Todo lo que suceda en la zona de juego y en los equipos de los contrincantes se podrá ver en directo en Twitch, además de en las pantallas de Gamepolis Arena.

El domingo se celebrará un show freestyle de hip hop con Jesús LC,BTA Kensuke y Dj Vizzen, además de una batalla de canciones de Batalla de Promesas. Ese mismo día se hará una actividad con los actores de doblaje de God of War: Ragnarök y tendrá lugar el concierto estelar de clausura de la invitada internacional Kumi Tanioka.

En el apartado de estrellas invitadas, este año Gamepolis cuenta con un cartel de lujo: Mikecrack, Kumi Tanioka desde japon, Elesky, Mr.Keroro10, Viviendo en la Calle, Lluna Clark, Elpatika, Lechef Gamer Diego Gallegos, Hermoti, los actores de doblaje Lorenzo Beteta, Ramón de Arana, Rafael de Azcárraga y Gabriel Jiménez, Luh, Pablo Ruiz de Dinamic, La Poción Roja, Clowcosplay, Kopurista, Eothen, Kronno Zomber, Saqueando Trofeos y muchos más.