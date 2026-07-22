El Gobierno descarta la violencia de género en el crimen de la mujer hallada en Benahavís (Málaga)

Medios gráficos toman imágenes en el domicilio donde ha sido encontrada una mujer muerta con signos de violencia. A 21 de julio de 2026 en Benahavís, Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha descartado este miércoles la violencia de género en el caso de la mujer de 45 años hallada muerta este pasado martes con signos de violencia en su domicilio de Benahavís (Málaga).

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press. Cabe recordar que este miércoles el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ya apuntó que "no hay en este momento motivaciones ni indicios que apunten hacia violencia de género".

"No hay constatado relación de pareja ni expareja ni sentimental entre la persona sospechosa, que hasta el momento no ha resultado detenida, porque es solamente sospechosa, y la mujer, lamentablemente, ha muerto como consecuencia de esas heridas", añadió.

Por otro lado, incidió en que "la investigación está abierta, hay sospechas, se está justamente en la búsqueda de la persona sospechosa y no había una relación ni previa ni presente".

Por último, señaló que "la investigación está abierta y en este momento no hay ninguna persona detenida". "Lo que está claro es que hay sospechas sobre personas concretas y que, sobre esa persona concreta, evidentemente, existe la búsqueda". "En principio, parece que sí hay una relación previa de conocimiento, por lo tanto, no estamos hablando de que sean personas desconocidas".

Los hechos tuvieron lugar este pasado martes sobre las 09,50 horas cuando el sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una posible agresión en una urbanización de la localidad. De inmediato, dieron aviso a lo servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para el esclarecimiento total de los hechos.