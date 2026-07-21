Andalucía suma nueve asesinatos machistas al confirmarse el de Antequera e investigan el de Benahavís (Málaga)

Archivo - Personas portan pancarta con lema 'Vivas nos queremos' durante la manifestación convocada por el Día de la Mujer en imagen de archivo. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) - Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de nueve asesinatos por violencia machista tras confirmar como tal el Ministerio de Igualdad el caso de la mujer de 29 años cuyo cadaver ha sido encontrado este lunes con signos de muerte violenta en el municipio malagueño de Antequera; mientras que continúan investigando como posible caso de violencia de género el de otra mujer que ha sido hallada este martes muerta con signos de violencia en el municipio malagueño de Benahavís, según han informado fuentes cercanas a la investigación. Con ello, la provincia malagueña registraría su sexta víctima mortal por violencia de género en lo que va de año, el tercer y cuarto crimen machista en la provincia en un mes.

En comparación con el año anterior, la comunidad ha registrado en lo que va de año tres asesinatos machistas más, que ascenderían a cuatro, casi el doble, de confirmarse el caso ocurrido en Benahavís.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 31 en 2026 y a 1.372 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en la red social X, consultada por Europa Press.

Según datos del departamento que dirige la ministra Ana Redondo, se trataría del noveno asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunitat Valenciana, con seis casos; Madrid, con tres, y las regiones de Cataluña, Canarias, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia, registran uno cada una.

En cuanto a este último caso machista registrado en Antequera, los hechos han tenido lugar sobre las 14,00 horas. Así, según han informado desde la Policía Nacional, la joven ha sido encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca, aunque hasta el resultado de la autopsia no sé puede confirmar las causas del fallecimiento.

La víctima es una mujer de 29 años, presuntamente asesinada por su excónyuge en Málaga el 20 de julio de 2026. La víctima era española y tenía un hijo y una hija menores de edad. Además, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

RINCON DE LA VICTORIA, CASO ANTERIOR

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga), la octava en Mijas (Málaga) y esta novena en Antequera.

Así, el pasado miércoles, 7 de enero, Andalucía contabilizó una mujer asesinada por violencia machista en lo que llevamos de año, tras confirmarse el caso de una mujer de 38 años en la localidad jiennense de Quesada.

El segundo caso ocurrió en la localidad gaditana de Olvera, cuando la víctima de 58 años fue asesinada por su cónyuge de 60 años. El tercer caso corresponde al de una mujer de 33 años en la localidad malacitana de Alhaurín el Grande.

El siguiente, correspondiente a Córdoba, corresponde al asesinato de una mujer a machetazos a las puertas de su casa por su expareja, mientras que el quinto atiende a un asesinato con arma de fuego a una mujer de 51 años en Málaga a manos de su pareja, de 56 años.

El sexto ocurría el pasado 27 de junio en Mairena del Aljarafe (Sevilla), cuando una mujer de 44 años fue asesinada por su pareja, de 44 años, mientras que el séptimo caso corresponde al de una mujer de 35 años asesinada con signos de apuñalamiento y ahogamiento en Rincón de la Victoria (Málaga).

Finalmente, el último caso tuvo lugar en Mijas (Málaga) el pasado 8 de julio, cuando una mujer de 61 años fue asesinada en una vivienda incendiada en el municipio malagueño de Mijas, presentando heridas por arma blanca. Junto a la víctima se encontraba también el cuerpo de su hija, de 30 años, con los mismos signos de violencia.