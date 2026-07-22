Málaga guarda minutos de silencio en memoria de la última víctima de la violencia machista de Antequera

Minuto de silencio en Antequera - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga ha guardado este miércoles varios minutos de silencio en memoria de las última víctima de la violencia machista, María, la mujer asesinada este pasado lunes en el municipio malagueño de Antequera.

En dicha localidad, donde residía la joven de 29 años, vecinos e instituciones se han reunido a las 12,00 horas en la plaza de San Sebastián en señal de repulsa contra este nuevo asesinato y han guardado un minuto de silencio en las puertas del Consistorio.

En el acto han estado presentes la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia, y los también delegados territoriales Antonio García y Fernando Fernández. El primer teniente de alcalde y vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, Juan Rosas, ha asistido también en representación de la institución provincial.

Previamente, a las 11,00 horas, en el Ayuntamiento se ha celebrado un pleno extraordinario en el que se ha leído y aprobado una Declaración Institucional de condena y solidaridad por la víctima.

"Hoy Antequera está de luto. Nuestra ciudad llora la pérdida de una mujer cuya vida ha sido arrebatada por la violencia machista, una violencia que constituye una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos y un atentado directo contra la libertad, la igualdad, la dignidad y la seguridad de las mujeres", han señalado desde la corporación municipal en la Declaración Institucional.

Y han afirmado que "cada mujer asesinada representa un fracaso colectivo que interpela a toda la sociedad y nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para erradicar de manera definitiva esta lacra".

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, en declaraciones a los periodistas, ha apuntado que "esta realidad es patente y la estamos sufriendo todos, fundamentalmente las mujeres. Tenemos que ser claros y poner actitudes, educación, compromiso, unidad y contundencia tanto jurídica como legal".

Barón también ha tenido palabras para los dos hijos de la víctima para los que ha afirmado que desde el Ayuntamiento y, más concretamente, desde el área de infancia y bienestar social atenderán y ayudarán "en las necesidades que puedan tener y vamos a ocuparnos que su vida pueda ser lo más normal posible".

Cabe recordar que este martes, desde el Ayuntamiento de Antequera se decretaron dos días de luto oficial en la ciudad; la colocación de la bandera de Antequera a media asta en los edificios municipales durante el periodo de luto oficial, así como de un crespón negro en las enseñas municipales situadas en el interior.

En la capital, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, tras el minuto de silencio frente a la Delegación del Ejecutivo regional en la provincia, ha mostrado "toda la tristeza y toda la indignación e impotencia": "Una nueva víctima, dos niños que quedan huérfanos", ha explicado, trasladado el pésame y el compromiso "para velar también por esos menores que se suman a la lista de huérfanos que la violencia machista deja también a su espalda".

También ha mostrado, además del "pésame e indignación", el compromiso "como administración autonómica y también en la lealtad con la que colaboramos con otras administraciones para seguir trabajando, reflexionando, revisando todos los protocolos, todo el sistema en su conjunto y ver cómo podemos seguir reforzándolo para que esto no vuelva a ocurrir".

"Ojalá no tengamos que seguir lamentando", ha añadido, recordando las víctimas, la última, en el municipio malagueño de Benahavís, que se sigue investigando, "pero en cualquier caso es una mujer que ha muerto y que se han llevado su vida, su proyecto también de futuro, que ha dejado rota a una familia y por tanto para nosotros cuenta también, independientemente de las causas por las que se haya producido".

Navarro ha incidido en que "seguiremos trabajando, seguiremos poniendo todas las herramientas como hasta ahora estamos haciendo, en la prevención y también en la cobertura y el abordaje de situaciones como esta".

Ha explicado que a la familia de la víctima de Antequera "ya se le está dando también toda la asistencia psicológica que desde el Instituto Andaluz de la Mujer se despliega en estos casos y seguiremos haciéndole el seguimiento y el asesoramiento". Por otro lado, de cara a la prevención, ha insistido en que "nadie está exento de la responsabilidad de dar la voz de alarma".

"Desgraciadamente siempre hablamos de este tipo de situaciones cuando ya no tienen remedio", pero "hay muchas mujeres que gracias al sistema y a los protocolos existentes se están salvando, están reencontrándose con ellas mismas y también reformulando y recuperando su vida sin tener que renunciar a su familia, a sus hijos", ha señalado.

Al respecto, ha señalado que "hay vida después de la violencia machista y nosotros estamos dispuestos a seguir ayudando a todas esas mujeres que se encuentran actualmente en el horror de ese círculo temeroso" para "seguir avanzando y a tener una nueva oportunidad", ha concluido.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha participado esta en la mañana de este miércoles, junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en el minuto de silencio celebrado en la Delegación del Gobierno en Sevilla.

También han tenido lugar minutos de silencio frente a las puertas del Ayuntamiento de Málaga, donde ha participado el alcalde, Francisco de la Torre, junto a otros ediles de la Corporación Municipal.

De igual modo, miembros de la Corporación y personal de la Diputación de Málaga han guardado un minuto de silencio a las puertas de la sede provincial.